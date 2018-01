Chiusura dei passaggi a livello: per il centrodestra la responsabilità è delle amministrazioni

LUCCA – «I residenti che sono interessati dalla chiusura dei passaggi a livello, in previsione delle realizzazione dei nuovi sottopassi ferroviari, vivono l’evento con inquietudine e rammarico, in quanto al di là del beneficio che ne trarrà la circolazione stradale nella zona, i cittadini di Santa Margherita pagheranno il prezzo più alto in termini di disagio che ne condizionerà sia la libertà di movimento che la qualità della vita nel suo insieme

Tutto questo, secondo il consiglieri comunali di minoranza di centrodestra, è causato da una precisa scelta effettuata dall’ Amministrazione Comunale di Capannori che, nonostante la miriade di criticità tecnico/ambientali di vario genere accertate con ostinazione porta avanti, pur sapendo che una serie di valutazioni tecniche e di buon senso consiglierebbero l’adozione di un tracciato alternativo, che a parità di costi economici presenta numerosi benefici ed una riduzione drastica dei disagi per tutta la popolazione.

La scelta a cui si riferiscono i consiglieri, è quella presentata come Osservazione dalle minoranze del Comune di Capannori in data 20 Dicembre 2017, e consiste nella realizzazione di un by- pass, armonizzato logicamente con la futura costruzione del sistema tangenziale ANAS (asse est-ovest), che in partenza dalla rotonda di Antraccoli raggiunge il Cimitero di Santa Margherita attraversando una zona prevalentemente agricola e a bassa densità abitativa.

La variante proposta – spiegano UDC, F.I., Alternativa Civica e Misto Energie Per L’Italia firmatari dell’osservazione –, va ad evitare tutta una serie di disagi ai residenti in termini di polveri, rumore, difficoltà di accesso anche per i mezzi di soccorso, difficoltà di approvvigionamento idrico a causa della presenza esclusiva di pozzi artesiani (non esiste in zona l’Acquedotto Pubblico) e non ultima la palese criticità di accesso a varie abitazioni ai garages e fondi commerciali e artigianali posti a nord del futuro sottopasso, non determinerà al termine dei lavori il previsto stravolgimento fisionomico del paese. In buona sostanza – affermano le opposizioni -, la nostra proposta si prefigge il raggiungimento di tre obiettivi fondamentali:

Arrecare, il minimo disagio ai cittadini. Realizzare, un futuro percorso stradale evitando la zona centrale della frazione che presenta la massima densità abitativa, apportando nel contempo anche una riduzione significativa dell’inquinamento atmosferico. Realizzare, un’opera senza incremento di costi economici rispetto all’attuale in quanto con la costruzione della variante proposta si vanno ad evitare tutte le ricuciture stradali previste dal progetto e la chiusura di due principali strade, via delle Volpi e via dei Malfatti.

Infine – concludono i gruppi di minoranza di centro destra – a seguito della scelta adottata dall’Amministrazione Comunale per il sottopasso di Tassignano ed in considerazione della necessità più volte proclamata dal Sindaco Menesini di tenere uniti i paesi di Capannori e Tassignano, in quanto facenti parte insieme a Paganico della stessa Comunità Pastorale, per un migliore attraversamento della via, per cercare di riunire al meglio i paesi già divisi dalla variante, sollecitano la realizzazione dell’interramento di via del Casalino nel punto di incrocio con la via Domenico Chelini in prossimità del Bar Vaniglia.

Inutile scagliare tutte le responsabilità sulle ferrovie, quando l’amministrazione palesemente nega che sta dando gli input politici territoriali, di dove le ferrovie devono passare con la progettazione..>>

Forza Italia – UDC – Alternativa Civica – Misto Energie Per L’Italia