La replica del Sindaco Murzi al gruppo Obiettivo Forte

FORTE DEI MARMI – “Si tranquillizzi il gruppo Obiettivo Forte, non c’è nessuna fuga in avanti dell’Assessore Enrico Ghiselli, solo un lavoro in sintonia, un gioco di squadra. Capisco che sia difficile da comprendere perché nella amministrazione precedente a cui appartenevano non succedeva, in quanto c’era una persona che decideva per tutti”.

E’ il Sindaco Bruno Murzi a parlare, rispondendo a Obiettivo Forte su supposte “invasioni di campo” dell’assessore Enrico Ghiselli nel settore urbanistico la cui delega è nelle mani del primo cittadino.

“Abbiamo concordato con Ghiselli fin da subito una linea politica da seguire – spiega il Sindaco – quella di fare un percorso che cercasse un confronto ed un coinvolgimento con chi opera nel settore, per avere un feedback da parte loro e conoscere le difficoltà o accogliere eventuali suggerimenti. Proprio a questo proposito l’Assessore, subito poco dopo il nostro insediamento, convocò una riunione con i professionisti, architetti e geometri, incontro che fu molto partecipato ed apprezzato”.

In quella occasione, continua il Sindaco: “emersero le difficoltà degli stessi su due aspetti specifici: la presenza di errori cartografici nel registro urbanistico e difficoltà interpretative su alcune norme. Entrambi i due fattori andavano a determinare problemi e rallentamenti nel rilascio delle varie autorizzazioni edilizie”.

“E’ per questo che l’assessore con delega all’Edilizia – prosegue il primo cittadino – dovendosi preoccupare della funzionalità del rilascio delle varie autorizzazioni, in conformità con quanto ci siamo prefissati e tenendo sempre informati gli uffici di riferimento ha convocato una seconda riunione, e mi auguro che a breve ne convochi altre finché ce ne sarà bisogno. Nessuno ha dunque escluso nessuno, si tratta di un preciso indirizzo politico che prevede un dialogo che varchi le mura del palazzo comunale per arrivare direttamente a chi ogni giorno ha a che fare con problematiche legate all’edilizia/urbanistica. Tutto quello che ci tornerà indietro sarà oggetto poi di confronto con dirigenti e uffici comunali per trovare soluzioni e semplificazioni che possano agevolare la nostra cittadinanza.