La replica dei sindaci di Massarosa, Camaiore, Stazzema e Seravezza sulla liquidazione della Società della Salute

LUCCA – Lasciano sconcertati, da quanto sono ridicole, le uscite di Mallegni, Baldini, compari vari e Rifondazione Comunista relative agli ultimi passaggi che hanno riguardato la messa in liquidazione, da loro voluta, della Società della Salute. Che Mallegni si lamenti di ciò che lui stesso ha provocato è paradossale. La Presidente Simona Barsotti – che responsabilmente ha gestito questa fase e ha evitato caos e cortocircuiti nei servizi – e tutti i comuni che hanno seguito le sorti della Società della Salute avviata, proprio per scelta di Mallegni, verso la soppressione hanno sempre rilevato che questa situazione avrebbe comportato dei costi maggiori dettati proprio dalla gestione della fase liquidatoria preventivamente, conteggiata in circa 100 mila euro.

Mallegni, forse più impegnato ad abbandonare Pietrasanta per un posto sicuro in Parlamento, non lo sapeva? Non sapeva quali conseguenze economiche i suoi atti avrebbero investito i cittadini della Versilia? Per la scelta del liquidatore ASL e comuni, dopo vari confronti interni e dopo avere analizzato tutte le soluzioni legittimamente praticabili, hanno reputato opportuno riferirsi a persona sicuramente competente ma non esterna per evitare che dovesse ripartire daccapo in una fase così delicata e complessa. La nomina così è ricaduta su un membro del collegio dei revisori in carica il quale percepirà un compenso di 60 mila euro l’anno che è meno del 50% del compenso che a lui spetterebbe e che secondo le tabelle professionali dovrebbe percepire. Quella di Mallegni e compagni vari è solo volgare propaganda. Tutti dovrebbero sapere che altre persone eventualmente individuate, anche interne, avrebbero avuto un contratto a sé e quindi un costo equivalente, se non superiore dati i riferimenti tabellari previsti per assumersi questa responsabilità.

Come tutti dovrebbero sapere che, come da noi sempre detto, tutto il costo della liquidazione dato dal compenso del liquidatore, dal costo del Collegio Sindacale che resta in carica per tutto il periodo della liquidazione così come previsto dal Codice Civile e dai costi per servizi amministrativi Usl, si sarebbe aggirato, come espresso in tutte le sedi, sui 100.000,00 euro, somma che tra l’altro non ha un capitolo proprio di riferimento ma inciderà sui soci e quindi sui bilanci di ASL e dei Comuni. Non può essere altrimenti. Come non potrà essere altrimenti, nel nuovo e futuro sistema, per tutti i dipendenti comunali e della ASL che saranno individuati per la gestione delle materie socio-sanitarie e socio-assistenziali e per il personale che sarà individuato per la composizione dell’Ufficio di Piano in seguito alla nuova Convenzione Socio-Sanitaria dove tutti saranno valorizzati per il lavoro che sarà svolto a livello di zona e, grazie al reciproco avvalimento, il loro costo ripartito tra tutti i soci della Conferenza Integrata. Chi crede ad altro non capisce quello di cui si sta parlando o è in perfetta malafede. L’unico modo per non avere il costo della liquidazione del Consorzio era, e sarebbe stato non scioglierlo ma farlo funzionare al meglio delle possibilità, facendo tesoro dell’importante esperienza di questi anni e di tutte le persone che, seriamente e con grande professionalità, hanno duramente lavorato forti di un percorso nuovo, interessante, che avrebbe portato l’integrazione socio sanitaria della Versilia molto in alto.

Sulla ulteriore preoccupazione riferita da Mallegni e compagni vari sulla futura nomina del Nuovo Direttore Zona Distretto – ad oggi ricoperto da un “semplice funzionario” che ci garantisce comunque un riferimento essenziale a maggior ragione in questo momento ed elemento di continuità – evidenziamo soltanto che i requisiti vengono sanciti da un registro regionale che ne attesta l’idoneità ed il resto è riferibile alla scelta di ASL dietro confronto e parere della Conferenza Integrata dei Sindaci. Mallegni e altri personaggi in cerca di un posto al sole anziché giocare sulla pelle dei cittadini per soddisfare le loro ambizioni di carriera politica dovrebbero battersi le mani sul petto anziché spararle a vanvera. Ripetere bugie non porta a trasformarle in verità, verità che si hanno solo con gli atti e i numeri, argomenti testardi, anche di fronte a chi ha il vizio di negarli.

Sindaco del Comune di Massarosa, Franco Mungai

Sindaco del Comune di Camaiore, Alessandro Del Dotto

Sindaco del Comune di Stazzema, Maurizio Verona

Sindaco del Comune di Seravezza, Riccardo Tarabella