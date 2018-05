“La ragazza del salice”, presentazione del nuovo romanzo di Clara Morelli

VIAREGGIO – Metti Agnese, una giornalista che lavora in una redazione lucchese, metti Marco un giovane carabiniere campano, entrambi indaffarati nella semplicità della vita quotidiana, aggiungi un pizzico di thriller ed ecco a voi “La ragazza del salice” Giovane Holden Edizioni, il nuovo romanzo di Clara Morelli. Sabato 26 maggio alle ore 17.00 presentazione ufficiale presso la Sala Parrocchiale “Paolini” della chiesa Don Bosco a Viareggio (via Maroncelli, 322) con la scrittrice del romanzo Clara Morelli e il professore Giuseppe Paoli che introdurrà l’opera e l’autrice al pubblico presente. “La ragazza del salice” è un libro insieme semplice e complesso che mescola i generi classici e combina con abilità il realismo colloquiale del quotidiano e la delicatezza della riflessione intimistica dal tono mai disincantato, e che narra con passione, indignazione e divertimento anche del mondo di oggi e dei suoi problemi irrisolti. Clara Morelli vive a Viareggio, ha pubblicato due sillogi poetiche e un romanzo, ottenendo importanti riconoscimenti in concorsi nazionali.

L’appuntamento con “La ragazza del salice” Giovane Holden Edizioni e con Clara Morelli è dunque sabato 26 maggio alle ore 17.00 presso la sala parrocchiale “Paolini” della chiesa Don Bosco a Viareggio.

La storia. Agnese è una giovane giornalista che lavora nella redazione di un editore lucchese. Adora il mestiere che fa poiché le permette di conoscere la realtà e di riflettere su di essa, raccogliendone innumerevoli stimoli per alimentare la propria innata curiosità e l’irrinunciabile passione di approfondire ogni cosa. È nel corso di un tragico avvenimento di cronaca che Agnese incontra Marco, giovane carabiniere campano, che rimane subito affascinato da lei. La loro storia crescerà pagina dopo pagina, anche attraverso frangenti difficili, che li vedranno risucchiati in un susseguirsi incalzante di eventi dalle cupe tinte del thriller. La ricerca tenace della realtà e della pienezza dei sentimenti guiderà in particolare Agnese, piccola eroina contemporanea tanto sensibile quanto determinata, ad affrontare ricordi da sciogliere, mancanze da elaborare, scelte da compiere.

L’autrice. Clara Morelli nasce il Liguria a La Spezia e dopo tredici traslochi approda a Viareggio (Lu) dove vive. Tra le sue pubblicazioni le sillogi di poesia Farfalle di ruggine, Fontana Edizioni, 2003; “Pensieri di scogliera”, Ibiskos Editrice Risolo, 2009; “Conchiglie nella rete”, Giovane Holden Edizioni, 2015; e il romanzo “Mistero a Villa Boncorsi”, Ibiskos Editrice Risolo, 2016. Ha ottenuto importanti riconoscimenti in concorsi a livello nazionale tra cui il primo premio ai concorsi Pio X (tema religioso), Versilia chiama Versilia (sezione poesia edita), ACSI (poesia edita).

Per informazioni: Lara Lazzeri – Mobile 3482878036 – E-mail ufficiostampa@nullgiovaneholden.it