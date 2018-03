La radiologia del ‘Versilia’ riconosciuta ‘eccellenza europea’

CAMAIORE – Per il terzo anno consecutivo il dottor Carlo Tessa, responsabile della sezione di Risonanza Magnetica della Radiologia dell’ospedale Versilia è stato invitato a far parte della Faculty del Congresso annuale dei Radiologi Europei tenutosi nei giorni scorsi a Vienna, dove ha tenuto una lezione su invito da parte del board dell’European Society of Radiology.

Il congresso annuale dei Radiologi Europei raccoglie le esperienze e le personalità di maggior spicco del panorama internazionale e l’invito ricevuto dal dottor Tessa rappresenta dunque un importante traguardo personale e professionale.

La richiesta che si è rinnovata per il terzo anno consecutivo premia le esperienze e le ricerche cliniche che riguardano l’impiego della diagnostica con risonanza in ambito cardiologico, ricerche svolte in collaborazione con il dottor Jacopo Del Meglio della Cardiologia dell’ospedale Versilia.

Presso il Versilia, in virtù della stretta collaborazione tra Cardiologia e Radiologia, dirette rispettivamente dal dottor Casolo e dal dottor Vignali, esiste infatti da molti anni una attività di diagnostica cardiologica avanzata.

Il dottor Tessa ha maturato specifica esperienza nelle tecniche di risonanza per svelare malattie del muscolo cardiaco altrimenti non diagnosticabili. Il suo lavoro ha trovato spazio su molteplici riviste del settore ed ha portato il suo nome alla ribalta internazionale come testimoniato da questo ennesimo prestigioso riconoscimento. L’attività della Cardioradiologica del Versilia è una realtà ben consolidata nell’Azienda USL Toscana nord ovest e costituisce attualmente un’eccellenza al servizio della comunità regionale ed in particolare dei pazienti cardiopatici.

Il riconoscimento riservato al dottor Tessa premia un lavoro di squadra non comune nel panorama nazionale e costituisce un fiore all’occhiello della nostra sanità.