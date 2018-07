La Provincia presenta il piano per il Civitali-Paladini: il primo va all’Itc Carrara e il secondo al Campo di Marte

LUCCA – E’ stata presentata stamani (lunedì 23) in Provincia la soluzione che sarà adottata perché gli alunni del Civitali-Paladini possano – nonostante l’emergenza – iniziare l’anno scolastico 2018-2019 in luoghi idonei e in grado di garantire la qualità della didattica.

Il presidente della Provincia Luca Menesini, insieme alla dirigente ai lavori pubblici di Palazzo Ducale Francesca Lazzari, ha infatti mostrato ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e agli alunni l’ubicazione che le scuole avranno dal 17 settembre prossimo.

Il presidente, inoltre, ha assicurato che in tavoli ad hoc saranno fronteggiate anche tutte le questioni più pratiche, legate ai cambiamenti di sede, ma per quanto riguarda l’impianto complessivo la Provincia procederà con quanto illustrato.

Nel dettaglio:

Civitali – Blocco A del Carrara con 17 aule + moduli nel campetto sportivo esterno + aula insegnanti o archivio nell’ex alloggio di guardiania (seminterrato) + 2 laboratori Lia + 4 laboratori a Campo di Marte, per un totale di 21 classi;

Paladini – Tutto nell’area di campo di Marte. Moduli con 20 aule e 4 laboratori (2 nei moduli nel parcheggio e 2 nell’edificio 7 a piano terra);

ITC Carrara – Rimane nel blocco B e D Centrali con 20 aule e 5 laboratori per 23 classi.

«Il progetto che presentiamo oggi lo possiamo considerare un punto fermo – spiega il presidente Menesini -. La soluzione individuata è la migliore, perché mantiene uniti il Civitali e il Paladini, ed allo stesso tempo riduce il numero di prefabbricati come richiesto dai genitori. Stiamo fronteggiando una situazione emergenziale, e sappiamo che ci sono molti dettagli da affinare. Lo faremo, tutti insieme, con riunioni ad hoc. I presidi stanno facendo un gran lavoro insieme a noi, e li ringrazio. La tempistica che ci siamo dati è stringente, l’obiettivo è farcela. In questi due mesi noi siamo a disposizione del mondo scolastico per collaborare gomito a gomito e dare puntuali aggiornati su tutte le evoluzioni. L’importante è che da oggi tutti si inizi a lavorare in modo costruttivo con lo scopo di garantire un buon anno scolastico ai nostri ragazzi. Sono sicuro che ce la faremo, la comunità scolastica è grande e forte, sapremo costruire percorsi seri e rispettosi di tutte le necessità».

Per quanto riguarda le tempistiche, ecco il cronoprogamma presentato. Dal 1 agosto: preparazione dell’area di Campo di Marte; dal 1 settembre: montaggio dei moduli; dal 20 agosto: trasloco segreteria nell’edificio 7 di Campo di Marte; dal 20 agosto: trasloco arredi nelle aule all’ITC; dal 13 settembre: trasloco arredi aule nei moduli a Campo di Marte.

Strutture sportive – ITC : Palestra grande e palestra piccola. Civitali e Paladini: Palestra seminterrato del Carrara (per esercizi) + altre strutture da raggiungere con bus.