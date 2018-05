La Provincia ‘aggiusta’ le strade: 1,2 milioni di euro di investimenti per la manutenzione

LUCCA – E’ di 1,2 milioni di euro lo stanziamento della Provincia di Lucca per una prima parte di lavori di sistemazione di molte strade di propria competenza nella Piana di Lucca, in Valle del Serchio e Garfagnana e in Versilia. Interventi che riguarderanno prioritariamente le nuove asfaltatura ma anche il rifacimento della segnaletica e la potatura degli alberi.

Il presidente della Provincia Luca Menesini ha infatti firmato il decreto collegato al Programma annuale straordinario di manutenzione viaria che libera queste risorse e consentirà agli uffici di Palazzo Ducale di procedere ai successivi atti amministratori e alla gara di appalto per fare poi partire i lavori nel periodo estivo.

Contemporaneamente Menesini invierà in questi giorni una lettera a tutti i sindaci dei Comuni del territorio per fissare un incontro durante il quale saranno individuate le successive priorità dei vari Comuni sulle strade che necessitano di maggiore manutenzione.

Le asfaltature scatteranno all’inizio dell’estate, poi si procederà al rifacimento di alcuni tratti di segnaletica orizzontale e, infine, a settembre, partirà la manutenzione delle alberature con ripulitura del tronco e taglio delle ramificazioni che interferiscono con la circolazione.

«Il milione e 200mila euro stanziato grazie all’erogazione del Ministero delle infrastrutture – spiega Menesini – è una prima tranche che consentirà di intervenire nei tratti più disastrati di alcune importanti arterie provinciali sia in Lucchesia che in Versilia. I lavori della prossima estate serviranno proprio a questo. Sulla base poi delle indicazioni dei sindaci stileremo un cronoprogramma per gli interventi di asfaltatura e manutenzione dal 2019 al 2023 in virtù delle risorse stabilite e assegnate dal governo (2,9 milioni per ogni Provincia) per i lavori sulla viabilità provinciale. Si tratta di risorse importanti che danno nuova linfa ad un settore strategico consentendoci di aprire nuovi cantieri per garantire la sicurezza su strade di pianura, di collina e di montagna. Avere strade in buone condizioni, perfettamente percorribili e sicure è una prerogativa degli enti locali che lavorano per dare ai cittadini servizi migliori e realizzare opere pubbliche che aumentino la qualità della vita di tutti i giorni».

Ecco, di seguito, l’elenco delle strade in Lucchesia e quelle in Versilia sui cui la Provincia farà partire i lavori per la posa del nuovo manto di asfalto. Per alcune strade si tratta di rattoppi e sistemazione di buche o avvallamenti, per altre di risanamenti e rifacimenti del manto bituminoso.