La primavera trionfa a Lucca con i colori e i profumi di VerdeMura [foto]

LUCCA – VerdeMura rappresenta davvero il trionfo della primavera. Nella prima vera giornata primaverile – a tratti quasi estiva – di quest’anno, è iniziato il lungo weekend della manifestazione dedicata alle piante e ai giardini.

Con i suoi quasi 230 espositori, infatti, offre quello che è un panorama pressoché completo del mondo dei giardini e delle piante, in un vero e proprio trionfo di colori e profumi.

Stamani, alla presenza del sindaco Alessandro Tambellini del presidente dell’Opera delle Mura Alessandro Biancalana e delle autorità cittadine, infatti, alle 12 in punto è stata inaugurata l’undicesima edizione di VerdeMura, mostra-mercato del giardinaggio e del vivere all’aria aperta. Buona affluenza di visitatori dai primi minuti di apertura, un pubblico che il venerdì è caratterizzato soprattutto da appassionati provenienti da tutta Italia che vogliono accaparrarsi le piante più belle e più rare.

«Abbiamo investito molto in questa manifestazione, e siamo felici di aver ottenuto ottimi risultati in questi anni – ha affermato il sindaco Tambellini – Verdemura è divenuta una delle più importanti manifestazioni nazionali di giardinaggio eguagliando in termini di pubblico il successo di Murabilia. Siamo soddisfatti anche dello spostamento negli spazi più ampi limitrofi a Porta San Donato, una scelta difficile per vari motivi, ma necessaria per garantire la sicurezza e la buona salute della manifestazione che attira migliaia di visitatori. Finalmente la passeggiata delle Mura resterà aperta per non interrompere il circuito verde a cui i lucchesi sono affezionatissimi».

VerdeMura con oltre 230 espositori italiani e stranieri di piante, fiori, bulbi, arbusti, alberi, attrezzi e accessori per il giardinaggio, per l’orto e per la vita all’aria aperta, offre un interessante programma culturale. In particolare sabato (7 aprile) pomeriggio si svolgeranno quattro incontri con importanti testimoni ed esperti piante e giardinaggio: il ‘Mezzo giardiniere’ Clark Lawrence racconterà la sua avventurosa esperienza di vita e giardino, Nicoletta Campanella ci farà conoscere una rosa famosa la “San Valentino. Pere Dot 1970”; Angelo Lippi illustrerà le erbe e piante alimentari spontanee della Lucchesia . Infine la paesaggista Vera Luciani insegnerà le basi per costruire biolaghi nel giardino di casa.