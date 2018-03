La primavera porta numerosi successi all’Asd Marciatori Antraccoli Lucca

LUCCA – Finalmente un week end di primavera. Non solo la pioggia, come è accaduto nelle scorse settimane, ma anche il sole ed il tepore portano risultati straordinari agli atleti dell’ASD Marciatori Antraccoli Lucca.

Sabato, la non competitiva “S.Pancrazio e dintorni” del Trofeo Podistico Lucchese, “Il Sabato si vince” a Saltocchio, dove ben 39 anatroccoli hanno partecipato godendosi i percorsi non competitivi da 3, 7 e 11km, aggiundicandosi l’8° posto nella classifica gruppi.

Sempre sabato pomeriggio, a Vicopisano, la “31° Staffetta di Primavera”, 3 frazioni da 3.7 km, valida per la classifica a squadre del Criterium podistico toscano, organizzata dagli amici del gruppo sportivo “Le sbarre”.

Una bellissima foto in cui ll nostro Luca Picchi, in testa alla partenza, è inseguito da tutti e i 146 staffettisti della prima frazione

La partecipazione dell’Asd Antraccoli è stata con ben 8 staffette, 24 atleti, una grande partecipazione che è valsa la coppa come 2° gruppo più numeroso.

Tra le staffette in gare spicca il risultato della staffetta G. Mariti / D. Serafini/ K. Sichi, che si è aggiudicata il 3° posto nella classifica Under femminile.

Tra le staffette miste 7° posto per G. Simonetti / A. Orsolini / E. Luchi; 8° per S. Malatesti / D. Bianchi all’esordio con Asd Antraccoli / M. Piermarini; 9° per A. Marchi / A. Figliolino / N. Buchignani.

Nelle staffette Assoluti maschile, 21° posto per L. Picchi / G. Petruzzi / A. Frediani; 39° per M. Marchi / M. Sensi / L. Giovannoni; 49° per M. Baldassarri / A. Pelleriti / D. Perfetti; 55° per gli esordienti anatroccoli E. Bozzoli / M. Barsocchini che hanno corso con il grande M.”H-man”Frugoli.

Domenica, 4° posto di squadra con 41 presenti alla Pittini rundog, la sgambata delle colline buggianesi, organizzata nell’ambito del T.P.Lucchese con percorsi non competitivi collinari, impegnativi, di 6, 10 e 15 km aperta anche agli amici a 4 zampe.

EN PLEIN al “Trofeo ViVal” di Montecatini dove i 6 anatroccoli presenti sono andati tutti a premio:

11° Alberto Frediani, 12° Luca Picchi, 22°veterano Paolo Nieri, 30° veterano Marco Sensi, 30° assoluti Marco Sensi e 46° assoluti Giovanni Petruzzi.

I nostri Ultramaratoneti, Michela Ruberti e Mauro Fenili sono stati impegnati nella 18.7km alla “Eco-Run sulla Francigena Sulle orme di Sigerico Monteriggioni “, gara con partenza e arrivo al suggestivo castello di Monteriggioni: 7° assoluta femminile Michela e 53° assoluto, 5° nella categoria Argento Mauro.

A Milano, uno splendido Nicola Paladini, alla “Stramilano Half Marathon” ha traguardato la distanza in 1h 27’38”, 86° di categoria, un ottimo piazzamento che consolida la preparazione per i prossimi impegni sulle lunghe distanze.