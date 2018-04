La Primaria di Segromigno in Monte è rimessa a nuovo: terminati i lavori del Comune

CAPANNORI – Terminati i lavori di riqualificazione realizzati dall’amministrazione comunale alla scuola primaria di Segromigno in Monte che hanno interessato l’esterno dell’edificio scolastico situato in via di Piaggiori.

Grazie a questi interventi volti a rendere più decorosa e funzionale la sede scolastica è stata risistemata e imbiancata la facciata esterna della scuola. É stata inoltre riqualificata e messa in sicurezza l’area esterna situata davanti all’ingresso della sede scolastica con la creazione di un nuovo spazio pavimentato in continuazione con quello già esistente in modo da ottimizzare l’area fruibile dai bambini. Al fine di recuperare spazi e rendere più decoroso l’ingresso della scuola i bidoni dei rifiuti sono stati spostati in una via laterale. L’intervento di riqualificazione ha riguardato anche la sistemazione dell’area posta sul retro della scuola che ha previsto anche il ripristino dell’inghiaiatura. Sono stati inoltre adeguati e resi più funzionali alcuni percorsi esterni di collegamento tra l’ingresso della scuola e la parte retrostante.

«Con la realizzazione di questi lavori abbiamo reso più bella, funzionale e sicura questa scuola primaria del nostro territorio – spiega l’assessore alla scuola Francesco Cecchetti -. Prosegue l’attenzione della nostra amministrazione alla manutenzione e alla cura degli edifici scolastici che è forte e costante, perché il decoro e il buon funzionamento delle numerose strutture scolastiche presenti sul territorio è per noi di fondamentale importanza. Siamo convinti che che spazi adeguati, funzionali e decorosi aiutino un buon svolgimento dell’attività didattica. Per questo programmiamo per tempo e secondo le varie priorità che si presentano gli interventi necessari da realizzare nelle scuole. Da pochi giorni sono stati ultimati alcuni lavori in altre scuole del territorio, mentre altri sono attualmente in corso o sono in fase di avvio».

Durante le vacanze pasquali si è proceduto alla sostituzione e all’integrazione degli elementi oscuranti delle finestre alla scuola dell’infanzia di Badia di Cantignano e alla scuola primaria di Segromigno in Piano, mentre è stata ripristinata la gronda lato ovest all’asilo nido di Toringo. In corso interventi di manutenzione alla scuola secondaria di primo grado di Camigliano che riguardano l’impermeabilizzazione della copertura e la tinteggiatura di alcuni locali interni. Infine, è in programma a breve la tinteggiatura di alcuni locali, tra cui il refettorio, della scuola primaria di San Ginese.