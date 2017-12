La Prefettura di Lucca ha consegnato le onorificienze al Merito della Repubblica Italiana

LUCCA – Nel corso del tradizionale scambio di auguri natalizi a Palazzo Ducale, il Prefetto di Lucca, Maria Laura Simonetti, unitamente ai Sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti e ad altre autorità presenti, ha consegnato le nuove Onorificenze al “Merito della Repubblica Italiana” a cittadini della Provincia di Lucca che si sono distinti per particolari benemerenze.

Gli amministratori locali hanno espresso vivo compiacimento per l’onorificenza attribuita ai loro concittadini.

Nuovo Commendatore il Dottor Vittorino Grillo, di Viareggio: laureato in giurisprudenza, nel 1979 entra nei ruoli della Polizia di Stato come vincitore del concorso per Commissario di Pubblica Sicurezza. Tra gli altri incarichi, ha diretto il Commissariato di Viareggio, è stato Vicario nella Questura di Pisa e il 1° agosto 2009 è stato nominato Questore di Savona; dal 1° ottobre 2013 ha ricoperto l’incarico di Questore della Spezia, fino al 28 febbraio 2017.

Cavaliere il Tenente Colonnello Dario Anfuso, di Lucca: laureato in giurisprudenza, arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel 1992, in passato ha prestato servizio in zone ad alta densità mafiosa e ha diretto svariate operazioni contro la criminalità organizzata, ottenendo numerosi successi e riconoscimenti. Attualmente, ricopre l’incarico di Comandante del Reparto Operativo presso il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Lucca. Nel corso della sua carriera è stato insignito di numerose benemerenze ed onorificenze militari.

Cavaliere il Capitano Lorenzo Camici Bianconi, di San Romano in Garfagnana: laureato in giurisprudenza, Capitano dell’Arma dei Carabinieri, attualmente ricopre l’incarico di Comandante della 2° Compagnia all’ 8° Reggimento Carabinieri “Lazio”, dopo aver prestato servizio al Comando Generale e alla Spezia, come Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile. Nel 2015, nel grado di Tenente, ha ricevuto un encomio dal Comandante della Legione Carabinieri Liguria, per essere intervenuto con coraggio e determinazione sul luogo di un incendio boschivo, mettendo in salvo più di quaranta persone le cui abitazioni erano lambite dalle fiamme e fornendo un determinante contributo alle operazioni di spegnimento.

Cavaliere la Signora Ilaria Del Bianco, di Lucca: dal 2013 ricopre l’incarico di Presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo, dopo essersi distinta per anni per tenacia e competenza, riuscendo ad ottenere importanti risultati nella valorizzazione della rete di relazioni dell’Associazione con le comunità lucchesi nel mondo, attraverso iniziative sociali e culturali di rilievo nazionale ed internazionale.

Cavaliere il Dottor Pergiorgio Giuseppe Luigi Pieroni, di Borgo a Mozzano: medico chirurgo in quiescenza, ha prestato servizio, in qualità di specialista in endoscopia digestiva, presso gli ospedali di Barga e Castelnuovo Garfagnana. Nel corso della sua attività, ha ricoperto diversi incarichi sia in associazioni culturali finalizzate alla valorizzazione e alla conoscenza del territorio locale, che in associazioni umanitarie, distinguendosi nell’organizzazione di manifestazioni a scopo benefico.

E’ stata infine consegnata la Medaglia di Bronzo al Merito Civile conferita dal Presidente della Repubblica alla memoria di un coraggioso viareggino, “chiaro esempio di elette virtù civiche e di umana solidarietà”, Vinicio Magrini, con la seguente motivazione.

Nel luglio 2011, sulla spiaggia libera della Darsena di Viareggio, “17”.

La medaglia è stata consegnata alla figlia Signora Veronica Magrini.

La cerimonia è stata allietata da un intermezzo a cura dell’Istituto Boccherini, con Lisa Bini al flauto e Hector Cruz alla chitarra, molto apprezzati da tutti gli intervenuti. Un ringraziamento è stato espresso anche agli studenti dell’Istituto Alberghiero di Barga, che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.