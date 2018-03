La polizia sventa un giro di spaccio a Montuolo

LUCCA – E’ stata una segnalazione alla polizia di un’attività di spaccio a Montuolo che ha portato la polizia ad approfondire cosa stesse avvenendo e ha portato all’identificazione di tre persone, due uomini e una donna.

Quando la polizia ha effettuato i dovuti controlli, ha scoperto che uno degli uomini aveva a suo carico numerosi precedenti penali per spaccio, mentre gli altri due potevano vantare una ‘ricca’ carriera di provvedimenti amministrativi perché assuntori di sostanze stupefacenti.

A seguito di tali riscontri, gli agenti di servizio hanno perquisito i tre e nelle tasche dell’uomo hanno trovato una bustina con 14 grammi di cocaina, mentre nell’auto dell’italiano di 45 anni è stata trovata una scatolina di bicarbonato (usato per tagliare la droga), della carta stagnola e una busta per confezionare le dosi da vendere.

Il primo uomo è stato arrestato e, questa mattina, è comparso davanti al giudice per il processo celebrato con rito per direttissima. A seguito dei termini a difesa, è stato sottoposto a misura cautelare in carcere.

E’ invece al vaglio della magistratura la posizione del titolare dell’auto su cui è stato trovato il materiale per confezionare le dosi, al momento infatti l’uomo è stato denunciato per concorso in spaccio.