La polizia stradale blocca un bus in gita scolastica perché non sicuro

LUCCA – Dovevano andare in Grecia in bus, ma per gli studenti del Liceo linguistico Carducci la gita si è fermata al casello autostradale, da dove sarebbero partiti. La Polizia stradale infatti ha impedito la partenza di un bus con sessanta studenti e quattro insegnanti, che stavano andato a Ciampino per prendere l’aereo per la gita in Grecia.

Gli agenti della Polstrada hanno verificato le condizioni del mezzo, al fine di evitare rischi per gli studenti, come sancito da un protocollo firmato nel 2015 tra polizia e Miur, volto proprio a garantire la sicurezza degli studenti in gita.

E’ stato così che gli agenti hanno visto che sul cronotachigrafo, ossia la scatola nera del mezzo, l’autista – un italiano di 49 anni – non aveva segnato correttamente l’ora. Inoltre, una gomma del bus era molto usurata, tant’è che mancavano alcuni pezzi dal battistrada. In quelle condizioni il mezzo, specialmente sul bagnato, avrebbe perso aderenza e, per tale motivo, gli agenti hanno costretto l’autista a non partire con quel bus ma con un altro.

La polizia stradale ha sanzionato l’autista per le violazioni riscontrate e, quindi, ha permesso alla comitiva di ripartire appena è giunto sul posto un mezzo sicuro.