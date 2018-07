La polizia sgomina una banda dedita a furti, rapine, spaccio, immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione

VIAREGGIO – Furti, sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e spaccio di stupefacenti: era questa l’attività di una banda sgominata stamani (16 giugno) dalla Squadra mobile lucchese a Viareggio, dove ha operato in collaborazione con il Commissariato e il Reparto volo di Firenze.

A finire in manette sono state cinque persone – una italiana, tre albanesi e un rumeno – mentre altre due persone, di origine rumena e tunisina, sono state sottoposte all’obbligo di dimora.

La polizia ha anche perquisito le abitazioni sia a Viareggio che a Torre del Lago di altre sei persone indagate.

I REATI CONTESTATI – Sono molti i reati contestati al sodalizio criminale: innanzi tutto lo sfruttamento della prostituzione di donne rumene che avveniva in Versilia. Secondo la polizia, inoltre, il gruppo si è macchiato del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che avveniva attraverso la celebrazione di matrimoni fittizi tra donne italiane e uomini provenienti prevalentemente dal Marocco e della Tunisia.

Vi è poi una tentata rapina ai danni di una donna, titolare di un ristorante a Torre del Lago, avvenuta lo scorso 2 novembre, quando la ristoratrice che aveva nella borsa l’incasso della serata è stata aggredita, ma la donna ha avuto una reazione immediata e tale da trattenere a sé la borsa. Venne poi trascinata per diversi metri, ma senza mollare la borsa.

Sempre a questo gruppo la polizia ha fatto risalire anche un furto con destrezza di una collana d’oro, sottratta a un passante lo scorso 5 giugno, il furto in un’abitazione a Bozzano del 20 settembre, quando la banda portò via 3mila euro di refurtiva, puntualmente ritrovata nel corso dell’indagine e restituita al legittimo proprietario.

Loro anche il furto avvenuto il 23 novembre in un deposito di un cantiere di Torre del Lago, quando portarono via attrezzi per lavori di edilizia e giardinaggio, per un valore di 4mila euro: anche in questo caso la refurtiva è stata ritrovata e restituita.

L’INIZIO DELL’INDAGINE – Il 5 giugno di un anno fa, a seguito di un incendio appiccato con una bottiglia incendiaria sono iniziate le indagini che, qualche giorno dopo, hanno portato gli investigatori della Mobile lucchese, guidati dalla dottoressa Silvia Cascino, a fermare i due autori del gesto vandalico, mentre stavano cercando di far perdere le proprie tracce, scappando all’estero. Stando a quanto raccontarono i due, a monte del gesto ci sarebbero stati dei futili motivi, nati da una lite.

L’indagine – coordinata dal sostituto procuratore Salvatore Giannino – però non si è fermata e, pezzo dopo pezzo, ha fatto luce su un complicato intreccio di attività illegali, prima tra tutte il tentativo di estorsione dei familiari dell’autore dell’incendio da parte della vittima, per una somma di 10mila euro a titolo di risarcimento.

Successivamente è emerso il concorso per lo sfruttamento della prostituzione di donne: i due acquistavano le vittime dalla Romania, per poi destinarle all’attività di prostituzione – sia in strada che in abitazione – in Versilia. Erano i due uomini a contattare i clienti, prospettando loro diverse donne, a seconda dei gusti. Il prezzo ovviamente variava e i parametri erano l’età e la bellezza.

Come non bastasse, uno dei due ‘boss’ ha convinto una delle vittime di sfruttamento a mettere in scena un falso matrimonio con un marocchino allo scopo di favorire l’ingresso in Italia di quest’ultimo, dietro ovviamente compenso di una somma in denaro e la prospettiva di percepire una parte del guadagno della donna.

Nell’individuazione delle donne da destinare alla prostituzione, il boss si avvaleva della collaborazione di una viareggina, che faceva parte di questo sodalizio a pieno titolo. La donna, infatti, ha anche partecipato alla rapina alla ristoratrice di Torre del Lago, grazie alle informazioni che aveva avuto da una cameriera del locale e ha prospettato al gruppo un’altra rapina, questa volta ai danni di un anziano: lei infatti avrebbe sostituito la badante dell’uomo che si era temporaneamente allontanata dall’Italia. La rapina si sarebbe consumata per la strada e nel mirino dei malviventi c’era la grossa collana d’oro che l’uomo aveva al collo. Alla fine, però non è stata realizzata a causa di un improvviso peggioramento delle condizioni di salute dell’anziano, costretto a un periodo a letto.

La donna, comunque, non si è limitata a questo: ha anche contratto un falso matrimonio con un tunisino, grazie alla complicità degli altri indagati, portando a casa ben 6mila euro.

LA VERA ATTIVITA’ – La vera attività di questo sodalizio criminale era quello dello spaccio di droga ed era proprio per finanziare questo che i criminali facevano gli altri reati. Questa infatti era un’attività molto più redditizia e la donna di Viareggio non si faceva scrupoli a mettere in atto delle estorsioni in caso di clienti che non pagavano il proprio debito.