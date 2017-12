La polizia fa scattare le manette ai polsi del rapinatore delle tabaccherie di Viareggio

VIAREGGIO – Catturato il rapinatore delle tabaccherie viareggine. Al termine di articolate indagini, avviate dopo due rapine nel pieno centro di Viareggio a novembre e che hanno avuto come ‘bersagli’ due tabaccherie, la ‘Tabacchi Giordano’ e ‘Larosa Felicetta’, avvenute a pochi giorni una dall’altra, ieri gli agenti del Commissariato di Viareggio hanno fatto scattare le manette ai polsi di un uomo, di origine tunisina, di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

Secondo gli inquirenti, infatti, l’uomo è l’ignoto rapinatore che aveva aggredito violentemente e minacciato con un cacciavite le due donne titolari delle tabaccherie e, dopo averle immobilizzate, aveva preso gli incassi e si era dato alla fuga con un bottino di circa 1500 euro.

Il fatto che le due rapine siano state fatte in un lasso di tempo così breve una dall’altra, ha portato gli investigatori a sospettare che si trattasse di un autore unico. Le indagini, quindi, si sono rivolte verso tutte le possibili testimonianze che portassero a una descrizione del rapinatore e alla raccolta di tutti quei dettagli utili che li mettessero sulle tracce dell’uomo, come quelli relativi allo scooter che aveva usato per darsi alla fuga.

E’ stato grazie anche ad alcuni fotogrammi di una videocamera di sorveglianza di uno dei due esercizi che la polizia ha potuto identificare il malvivente.

Ma la chiave di volta è stato un incidente stradale che ha visto protagonista l’indagato, mentre viaggiava sullo scooter che era già al centro delle ricerche: le condizioni di salute dell’uomo, però, hanno fatto sì che non potesse venire arrestato nell’immediato. Una volta rimesso, con il coordinamento della Procura, è stata avanzata la richiesta di misura cautelare al Gip che, dopo aver valutato la situazione, ha ritenuto esistessero i presupposti (e a quel punto anche la salute) per la detenzione in carcere.

Dopo il ricovero all’ospedale di Pisa, appena i medici ne hanno certificato la compatibilità con il regime carcerario, ieri, è stato eseguito l’arresto e gli agenti del Commissariato di Viareggio hanno portato l’uomo nella struttura medica della casa circondariale di Pisa.