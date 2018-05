La polizia diventa sempre più ‘social’: una app anti-bullismo e spaccio

LUCCA – Una app per segnalare atti di bullismo, spaccio e molto altro. E’ questa la novità presentata stamani dalla polizia in una conferenza stampa che si è svolta al Provveditorato di Lucca.

Attiva da 4 mesi, ha superato una lunga fase di test in alcune regioni italiane, dove si è dimostrata molto efficace per la prevenzione dei reati, soprattutto quelli maggiormente connessi alle fasce più giovani della popolazione e, in particolare, in ambito scolastico. «L’app YouPol – ha spiegato il questore Vito Montaruli – ci permette di fare una più accurata opera di prevenzione tra i giovani: è infatti possibile inviare le segnalazioni anche in forma anonima, ma comunque geolocalizzate e questo fa sì che molti ragazzi si sentano più protetti e segnalino eventuali fatti che li vedono coinvolti non solo in prima persona, ma anche ai quali assistono».

E’ il dirigente della Squadra Volanti, dottore Scalisi che spiega meglio: «Nel corso della sperimentazione – dice – a Genova sono stati effettuati degli arresti per spaccio di droga proprio grazie alle segnalazioni arrivate alla app. La cosa importante per noi non è chi segnala, ma da dove, per questo è indispensabile la geolocalizzazione: in questo modo possiamo intervenire in tempi molto brevi».

Ovviamente, se i più giovani sono quelli maggiormente interessati alla app, il suo utilizzo è destinato a tutti, anche ai meno giovani, e le segnalazioni possono tranquillamente essere anche di tipo diverso da quelle inerenti alla droga o al bullismo.

«Come Provveditorato – dice il provveditore agli studi di Lucca e Massa Carrara, Donatella Buonriposi – troviamo molto interessante questo nuovo strumento che mette a più stretto contatto le forze dell’ordine con i ragazzi e, fin da subito, inizieranno gli incontri con i ragazzi delle scuole secondarie per far conoscere loro ‘YouPol’ e come funziona».

Buonriposi dice che questi incontri ampliano l’azione già iniziata di sensibilizzazione degli studenti nei confronti dei corretti comportamenti: «Quello che vorrei è che Lucca, dopo essere stata alla ribalta della cronaca per i noti fatti di bullismo, potesse avere quel ruolo che di fatto ha da tempo, di laboratorio di prevenzione di atti di questo genere. Su questo stiamo lavorando e avvieremo dei percorsi di formazione dei ragazzi che vanno proprio in questa direzione. Per tale ragione, la app della polizia rientra perfettamente nel nostro quadro di azione».

COME FUNZIONA – La app è scaricabile sia su dispositivi Android che Apple e l’utente avrà anche la possibilità di effettuare una chiamata di emergenza, utilizzando un pulsante ben visibile di colore rosso, alla sala operativa della provincia nella quale si trova.

Si possono anche inviare messaggi di testo che – analogamente a Whatsapp – avranno la doppia spunta di lettura. Potrà anche esserci una risposta da parte della sala operativa, ma non in forma di conversazione. Il messaggio, inoltre, include la possibilità di inviare anche delle foto.

I DATI DELLA SPERIMENTAZIONE – Dati alla mano, dall’avvio del progetto ad oggi, i download effettuati sono stati più di 118mila, le segnalazioni per casi di bullismo 1152, quelle per uso di sostanze stupefacenti 2mila 132, per un totale di circa 3283 segnalazioni giunte in Questura solo attraverso l’uso di YouPol.