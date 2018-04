‘La pittura che suona’: sabato a Palazzo Ducale incontro su Boccherini e i suoi ritratti

LUCCA – Nella giornata di sabato 14 Aprile alle ore 17.30 nella sala Ademollo in Palazzo Ducale si terrà il terzo incontro del progetto «La pittura che suona: Luigi Boccherini e i suoi ritratti», conversazione sul musicista a cura del Professor Marco Mangani e dei violoncellisti Gaetano Nasillo e Sara Bennici. Questo ciclo di incontri vuol far dialogare la storia dell’arte con la storia della musica, la storia degli strumenti con l’organologia e la prassi esecutiva. L’idea di fondo è dare forma e suono agli elementi costitutivi, tecnici e funzionali che si intrecciano dentro l’opera d’arte e dunque – come si evince dal titolo – si intende far suonare la pittura. In questa occasione verranno presi in esame ed analizzati i due ritratti di Luigi Boccherini dipinti dai pittori Pompeo Batoni e Francisco Goya e verranno eseguite due sonate per violoncello – la Sonata in Mib maggiore G.11 e la sonata in Do Maggior G.17 – da uno dei maggiori interpreti specializzato in strumenti originali Gaetano Nasillo accompagnato da Sara Bennici. L’iniziativa è realizzata dall’Associazione Concentus Lucensis, in collaborazione con la FLAM (Federazione Lucchese delle Associazioni Musicali) ed inserita all’interno della più ampia iniziativa sul ‘700 Musicale a Lucca. Il progetto «La pittura che suona. Dialoghi tra musica ed arte», ideato da Linda Severi, ha visto la collaborazione dei Musei Nazionali di Lucca e del Polo della Toscana, di Istituzioni ed associazioni della città di Lucca, il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio, i patrocini dell’UST ufficio IX, della Provincia e del Comune, il sostegno del FAI, della Siem sede territoriale nonché dell’IC Lucca 2 dato che l’intero ciclo d’incontri prevede, per gli insegnanti il riconoscimento come corso d’aggiornamento.