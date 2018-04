La piscina di Camaiore ospita un meeting di Special Olympics

CAMAIORE – Tutti in acqua in attesa della seconda parte delle gare regionali che si svolgeranno a Carrara (29 aprile) e di quelle nazionali di giugno a Montecatini. La Pluriservizi di Camaiore con la sua piscina comunale ospita infatti un meeting regionale di nuoto, il 22 aprile, riservata ad atleti diversamente abili con team affiliati a Special Olympics Italia e propedeutica alle prossime gare. Il tutto grazie all’impegno dell’associazione versiliese Aipd, associazione italiana persone down, e al Patrocinio del Comune di Camaiore.

La giornata è inserita nel circuito Special Olympics e aperta a tutti gli atleti con disabilità della Regione Toscana. Il via alle gare sarà dato attorno alle 15 con tutte le discipline del nuoto, dallo stile libero al dorso, dalla rana al delfino, suddivisi in batterie per maschi e femmine. Il tutto sarà preceduto dalla sfilata degli atleti a bordo piscina e da un po’ di riscaldamento in acqua. Alle 18 sono in programma le finali mentre dalle 18,30 partono le premiazioni.

«Si tratta della prima gara del genere in Versilia – commenta Angela Bertacchi, presidente di Aipd Versilia – l‘obiettivo ambizioso sarebbe quello di portare a Camaiore anche gare interregionali o nazionali del circuito Special Olympics». Il che vorrebbe dire, per Camaiore, smuovere anche un certo indotto, visto che gare del genere vedono di norma dai 100 ai 500 atleti partecipanti, che arrivano e pernottano con famiglie al seguito.

«Lo sport – aggiunge Bertacchi – è molto importante per i nostri ragazzi. Non solo per un discorso fisico e di salute, ma anche perché con lo sport i nostri ragazzi si formano come persone, socializzano, stanno a contatto con gli altri, vivono in autonomia certe esperienze». Non a caso proprio allo sport è teso un progetto di crowdfounding a cui Aipd sta lavorando e che presenterà nei prossimi giorni. Aipd ringrazia tutti gli enti e le persone che a vario titolo hanno contribuito all’evento.