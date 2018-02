La Pietra “Solidarietà alla Meloni. Invito a campagna democratica e rispettosa delle idee altrui”

ALTOPASCIO – Quanto accaduto a Livorno , dove il presidente nazionale di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è stata oggetto di attacchi verbali e fisici, ripropone forte il tema della democrazia e del rispetto delle idee degli altri in Italia, in Toscana e in questa campagna elettorale.

Mentre sono certo che Giorgia Meloni non si è certamente spaventata per qualche invasato che ha una concezione particolare della libertà di espressione e che lei continuerà nella sua attività con maggiore vigore, mi auguro che i rappresentanti delle forze che si definiscono “democratiche” circoscrivano questi esaltati, magari mitigando a loro volta le parole e le espressioni negative verso gli avversari.

Troppe volte sentiamo parlare di fascismo, quando bisognerebbe occuparsi di ben altri problemi degli italiani, e questo può alimentare lo squilibrio di qualche testa calda che pensa di essere settant’anni indietro. Più serietà e rispetto, in questi giorni , non farebbero male.

Patrizio La Pietra

candidato al collegio senatoriale di Prato, Pistoia, Altopascio e Montecarlo per il centrodestra unito.