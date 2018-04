La natura a portata di bambino con le escursioni naturalistiche delle Eco-Guide

LUCCA – Con “Eco-guide escursioni naturalistiche” che ha come missione il condurre alla scoperta dei tesori, della natura e del sapiente e antico rapporto tra l’uomo e la nostra fantastica terra, sono in programma quattro eventi di escursioni e laboratori didattivi dedicati soprattutto ai bambini e che si terranno in questi ultimi due fine settimana di aprile.

Sabato 21 aprile ore 15.30 Laboratorio per bambini “Come ci sentiamo: l’olfatto”. Un’iniziativa in collaborazione col “Parco Cinofilo Scanpagnando” a Saltocchio un pomeriggio di divertimento e scoperta di nuovi odori, per conoscerli, riconoscerli, capire che emozioni suscitano e da cosa nascono. Evento a cura degli educatori cinofili: Silvia Saponati, Sonia Signorini e della guida ambientale Serena Scalici. Un’esperienza per stimolare sensi e fantasia nei bambini, per scoprire che ci sono nasi diversi dal nostro ed imparare così, divertendosi, come funziona l’olfatto del l nostro amico a quattro zampe! Differenze e similitudini, attraverso giochi, esperimenti e tanto divertimento, per crescere nel rispetto di se stessi e delle altre specie. Consigliato ai bambini dai 5 ai 12 anni circa.

Info e iscrizioni Silvia: 348.2210317 – Sonia: 347.8461602 e 340.6778356.

Domenica 22 aprile ore 10: “il risveglio della primavera” al Rifugio Casentini. Passeggiata mattutina alla scoperta della fioriture primaverili quando la natura si risveglia ed esplode di colori dopo il lungo riposo invernale. Dal Rifugio ci sposteremo fino alla cornice dell’Orrido di Botri per ammirarne gli scenari selvaggi e cercare l’aquila in volo. Al rientro su prenotazione è possibile pranzare al Rifugio con prodotti tipici del territorio a un prezzo scontato. Prezzo per passeggiata con guida ambientale 15 € a persona. Cosa portare con sé per la passeggiata: abbigliamento comodo e sportivo idoneo per la stagione, k-way, scarpe comode per camminare (dalla scarpa da tennis allo scarponcino da trekking), scorta d’acqua

Prenotazione obbligatoria entro sabato 21 aprile scrivendo a info@nulleco-guide.it, o chiamando il 340.6778356 (anche WhatsApp)

Per il secondo week end, sabato 28 aprile a partire dalle ore 9.30: Percorsi Sensoriali Naturali. In collaborazione con l’Associazione MaPà a Cascio una giornata dedicata ai percorsi sensoriali naturali per bambini con mattina dedicata alla formazione per insegnanti, educatori e professionisti che si occupano di progettazione e didattica e pomeriggio dedicato a un laboratorio sensoriale per bambini dai 3 agli 8 anni. Per informazioni, costi e iscrizioni: Chiara 347 8588359 – Ilaria 349 8360992 – Ljuba 329 7866277 o liberamente.mapa@nullgmail.com

Domenica 29 aprile ore 10: Escursione a Castel Passerino. In collaborazione con Salviamo La Rocca di Ripafratta faremo un’escursione a Castel Passerino, alla scoperta del castello dimenticato. Costruito dai lucchesi, fu raso al suolo dagli eventi bellici medievali che videro contrapposte le due repubbliche avversarie. Quasi scomparso dalle cartine, andremo a scoprire i suoi ruderi camminando nel bosco e percorrendo sentieri affascinanti e ricchi di storia, da Ripafratta fino a sconfinare nella vicina Cerasomma, territorio lucchese.

Ulteriori informazioni: e-mail: info@nulleco-guide.it www.eco-guide.it o su fb: https://www.facebook.com/ecoguidetuscany.