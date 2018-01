La musica del Settecento protagonista a Lucca

LUCCA – Tutto pronto per la terza edizione della rassegna Il Settecento musicale a Lucca, con oltre 40 eventi tra gennaio e dicembre dedicati alla musica lucchese del XVIII secolo. La rassegna è il frutto della collaborazione tra le principali associazioni musicali presenti e attive sul territorio, quali l’Associazione Musicale Lucchese, la Sagra Musicale Lucchese, il Centro Studi Luigi Boccherini, la FLAM, Animando e l’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini”. Tutti i soggetti coinvolti dedicano uno spazio più o meno ampio alla musica lucchese del XVIII secolo nelle loro programmazioni annuali: da qui l’esigenza di far rientrare le rispettive iniziative in un progetto comune, evidenziato da una denominazione e da un logo d’immediata percepibilità.

La rassegna è stata presentata questa mattina (venerdì 26 gennaio) alla Casermetta San Colombano durante una conferenza stampa alla quale sono intervenuti Alessandro Tambellini, Sindaco del Comune di Lucca, Presidente del Centro studi Luigi Boccherini e della Fondazione Giacomo Puccini, Marcello Bertocchini, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marco Mangani, Vice Presidente del Centro studi Luigi Boccherini, GianPaolo Mazzoli, Vice Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini”, Marcello Parducci, in rappresentanza dell’Associazione Musicale Lucchese, Paolo Fanucchi, in rappresentanza dell’Associazione Animando, Mauro Mazzoni, Presidente della FLAM, Francesca Pacini, in rappresentanza della Sagra Musicale Lucchese.

Anche quest’anno la ricca e variegata proposta della rassegna ha come obiettivo la valorizzazione e la divulgazione dell’immenso patrimonio musicale settecentesco: di quel Settecento musicale che, com’è noto, ebbe nella città di Lucca una delle sue capitali mondiali. Ancora una volta, lo specifico contributo lucchese risalterà nell’affiancamento ai massimi compositori europei dell’epoca, da Bach a Haydn e da Händel a Mozart.

Il Settecento musicale a Lucca è coordinato dal Centro studi Luigi Boccherini con il patrocinio del Comune e della Provincia di Lucca e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA 2018

venerdì 26 gennaio

Lucca | Auditorium ISSM “L. Boccherini”| ore 9.45 e ore 11.30

Prova d’Orchestra

Orchestra dell’ISSM “L. Boccherini”| GianPaolo Mazzoli, direttore

Associazione Musicale Lucchese / Musica Ragazzi

domenica 28 gennaio

Lucca | Auditorium ISSM “L. Boccherini”| ore 17

Concerto| musiche di Boccherini, Beethoven, Ravel

Quartetto Noûs: Tiziano Baviera e Alberto Franchini, violini; Sara Dambruoso, viola; Tommaso Tesini, violoncello | Giampaolo Bandini, chitarra

Introduzione al concerto a cura di Marco Mangani

Associazione Musicale Lucchese / Stagione Cameristica

domenica 4 febbraio

Lucca | Auditorium ISSM “L. Boccherini”| ore 17

Concerto| musiche di Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Čajkovskij

Saskia Giorgini, pianoforte

Introduzione al concerto a cura di Massimo Marsili

Associazione Musicale Lucchese / Stagione Cameristica

mercoledì 7, giovedì 8, venerdì 9 febbraio

Lucca | Casermetta San Colombano | ore 9.45 e ore 11

Musica e Fiaba dedicato alla vita di Luigi Boccherini. Teatro dei burattini e narrazione a cura di Carla Nolledi e Cristiana Traversa. Con la partecipazione de “La cattiva compagnia”

Associazione Musicale Lucchese / Musica Ragazzi

domenica 11 febbraio

Lucca | Auditorium ISSM “L. Boccherini”| ore 17

Concerto| Integrale dei Trii di Beethoven per violino, violoncello e pianoforte – secondo appuntamento

Trio di Parma: Ivan Rabaglia, violino; Enrico Bronzi, violoncello; Alberto Miodini, pianoforte

Associazione Musicale Lucchese / Stagione Cameristica

domenica 18 febbraio

Lucca | Auditorium ISSM “L. Boccherini”| ore 17

Concerto dedicato a Luigi Boccherini in occasione del 275° compleanno | musiche di Brahms, Boccherini, Strauss

Mario Brunello, violoncello; Enrico Pace, pianoforte

Associazione Musicale Lucchese / Stagione Cameristica

lunedì 19 febbraio

Lucca | Auditorium ISSM “L. Boccherini”|ore 9.45 e ore 11.30

Incontro dedicato a Luigi Boccherini in occasione del 275° compleanno

Mario Brunello, violoncello

Associazione Musicale Lucchese / Musica Ragazzi

sabato 24 febbraio

Lucca | Palazzo Ducale, Sala Maria Luisa | ore 16

Conferenza “La musica nei salotti lucchesi nella seconda metà del Settecento”

a cura di Claudio Casini, storico dell’Arte

Animando – Centro di promozione musicale

domenica 25 febbraio

Lucca | Auditorium ISSM “L. Boccherini”| ore 17

Concerto| musiche di Beethoven, Colasanti, Debussy

Quartetto Adorno: Edoardo Zosi e Liù Pellicciari, violini; Benedetta Bucci, viola; Danilo Squitieri, violoncello

Introduzione al concerto a cura di Paolo Bolpagni

Associazione Musicale Lucchese / Stagione Cameristica

domenica 4 marzo

Lucca | Auditorium ISSM “L. Boccherini”| ore 17

Concerto| Integrale dei Trii di Beethoven per violino, violoncello e pianoforte – terzo appuntamento

Trio di Parma: Ivan Rabaglia, violino; Enrico Bronzi, violoncello; Alberto Miodini, pianoforte

Associazione Musicale Lucchese / Stagione Cameristica

lunedì 5 marzo

Lucca | Casermetta S. Colombano Mura Urbane | ore 16.30

Conversazione introduttiva al concerto del 10 marzo, musiche di Mozart e Vivaldi

a cura di Marco Mangani

Animando – Centro di promozione musicale

giovedì 8 marzo

Lucca | Auditorium ISSM “L. Boccherini”| ore 9.45 e ore 11.30

Musica e Danza. Minuetto, Fandango e altro ancora.

Classe di chitarra dell’ISSM “L. Boccherini” a cura del M° Giampaolo Bandini e del M° Dario Vannini con la partecipazione della danzatrice Anna Sinelshchikova

Associazione Musicale Lucchese / Musica Ragazzi

sabato 10 marzo

Lucca | Auditorium ISSM “L. Boccherini”| ore 21

Concerto | musiche di Mozart, Vivaldi

Coro Silvano Pieruccini, Silvano Pieruccini, direttore

Jennifer Schittino e Alessandro Carmignani, solisti

Ensemble Nuove Assonanze, Alan Freiles Magnatta, direttore

Lunedì 5 marzo, introduzione al concerto a cura di Marco Mangani

Animando – Centro di promozione musicale

domenica 18 marzo

Lucca | Auditorium ISSM “L. Boccherini”| ore 17

Concerto Umana passione |musiche di Haydn, D’Amico, Schubert | testi da “Il Vangelo secondo Gesù Cristo” di J. Saramago

Quartetto Prometeo: Giulio Rovighi e Aldo Campagnari, violini; Massimo Piva, viola; Francesco Dillon, violoncello

Sandro Cappelletto, voce narrante

Associazione Musicale Lucchese / Stagione Cameristica

domenica 18 marzo

Lucca | Cattedrale di San Martino | ore 18

Concerto | musiche di Bach, Fanny e Felix Mendelssohn, Merkel e altri

Olivier Eisenmann, organo

FLAM Federazione Lucchese Associazioni Musicali

sabato 24 marzo

Lucca | Cattedrale di San Martino | ore 21

Concerto | musiche di Bach, Guilmant, Nowowiejski, Dupré

Waclaw Golonka, organo

FLAM Federazione Lucchese Associazioni Musicali

venerdì 30 marzo

Lucca | Chiesa di San Michele| ore 18

Concerto per la Sacra rappresentazione del Venerdì Santo | Luigi Boccherini, Stabat mater G 532, versione del 1781 per soprano e archi

Linda Campanella, Soprano |Ensemble Nuove Assonanze | Silvano Pieruccini, direttore

Animando – Centro di promozione musicale

venerdì 6 aprile

Lucca | Palazzo Ducale, Sala Ademollo | ore 21

Concerto| musiche di Boccherini, Beethoven, Sinigaglia

Archos Quartet: Filip Jeska e Mikołaj Pokora, violini; Radenko Kostadinov, viola; Francesca Fiore, violoncello

Introduzione al concerto a cura di Gianluca La Villa

Animando – Centro di promozione musicale

sabato 7 aprile

Lucca | Cattedrale di San Martino | ore 21

Concerto | musiche di Dandrieu, Bach, Guilmant, Franck

Bernhard Marx, organo

FLAM Federazione Lucchese Associazioni Musicali

sabato 14 aprile

Lucca | Palazzo Ducale, Sala Ademollo | ore 17.30

Luigi Boccherini e i suoi ritratti

(nell’ambito del progetto “La pittura che suona: dialoghi tra Musica e Arte”)

conversazione di Marco Mangani

Gaetano Nasillo e Sara Bennici, violoncello

Musiche di Boccherini

FLAM Federazione Lucchese Associazioni Musicali in collaborazione con Centro studi Luigi Boccherini

venerdì 20 aprile

Lucca | Aula Magna P.S.T. “E. Fermi – G. Giorgi”| ore 9.30

Incontro con Gabriele Ragghianti, contrabbasso

Associazione Musicale Lucchese / Musica Ragazzi

sabato 28 aprile

Lucca | Chiesa di San Pietro Somaldi | ore 18

Concerto per due trombe e organo | musiche di Manfredini, Händel, Vivaldi

Riccardo Figaia e Luca Pieraccini, trombe

Stefania Mettadelli, organo

Sagra Musicale Lucchese

domenica 29 aprile

Lucca | Chiesa di S. Maria Dei Servi| ore 17

Concerto Musica napoletana dal Barocco al Novecento | musiche di Rossini, Jommelli, D’Ambrosio

Christian Sebastianutto, violino

Ensemble Nuove Assonanze | Alan Freiles Magnatta, direttore

Introduzione al concerto a cura di Gianluca La Villa

Animando – Centro di promozione musicale

da giovedì 3 a domenica 6 maggio

Lucca Classica Music Festival. Nel programma numerosi eventi dedicati alla musica del Settecento lucchese con omaggio a Boccherini e alla tradizione musicale del XVIII secolo, insieme ai più grandi protagonisti del panorama internazionale. Si segnala sin da ora la collaborazione con il Mozarteum di Salisburgo: in programma alcune Sonate per violoncello e basso di Boccherini e l’integrale delle Suites per violoncello di J.S.Bach.

Associazione Musicale Lucchese / Lucca Classica Music Festival

sabato 5 maggio

Lucca | Orto Botanico, Sotterraneo Baluardo San Regolo | ore 16

Boccherini sulle mura. Concerto di chiusura di Io e Luigi veri amici, un progetto didattico del Centro studi Luigi Boccherini a cura di Carla Nolledi| musiche di Boccherini, Geminiani, Rameau, Puccini

Associazione Musicale Fiorentina | Allievi delle scuole lucchesi | Marco Mangani, direttore

Centro studi Luigi Boccherini in collaborazione con Associazione Musicale Lucchese

domenica 6 maggio

Lucca | Chiesa di San Paolino | ore 17

Concerto | musiche di Gombert, Monteverdi, Tesei

Cappella Musicale di San Petronio, Michele Vannelli, direttore

Sagra Musicale Lucchese

domenica 13 maggio

Lucca | Cattedrale di San Martino | ore 18

Concerto | musiche di Händel, Bach, Mendelssohn

Stefania Mettadelli, organo

Sagra Musicale Lucchese

mercoledì 23 maggio

Lucca | Cattedrale di San Martino | ore 18

Concerto | musiche di Händel, Bach, Stamm

Hans-André Stamm, organo

Sagra Musicale Lucchese

domenica 27 maggio

Omaggio a Luigi Boccherini

ore 17| Lucca | Chiesa di San Francesco

Evento | Musiche di Boccherini

Ore 21| Lucca |Chiesa di Santa Caterina

Concerto | Musiche di Boccherini, Mozart, Beethoven

Quartetto Dulce in corde: Marina Del Fava e Dawon Ghang, violini; Elisa Barsella, viola; Rachele Nucci, violoncello

Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini” e Centro studi Luigi Boccherini

venerdì 1 giugno

Lucca | Sotterranei Mura Urbane | ore 21

Concerto Lucca e Napoli | musiche di Gasparini, Porpora

Roberta Invernizzi, soprano

Ensemble Auser Musici, Carlo Ipata direttore

Introduzione al concerto a cura di Carlo Ipata

Animando – Centro di promozione musicale

domenica 10 giugno

Lucca | Chiesa dei Servi | ore 21

Concerto | musiche di Haydn

Coro dell’Università di Pisa | Tuscany Chamber Orchestra | Stefano Barandoni, direttore

Sagra Musicale Lucchese

domenica 17 giugno

Lucca | Chiesa della Rosa | ore 18

Concerto | musiche di Händel, Vivaldi, Telemann

Quartetto d’Archi dell’Ensamble Il Rossignolo | Giovannini Antonio, controtenore

Sagra Musicale Lucchese

sabato 23 giugno

Lucca | Chiesa dei Servi | ore 21

Concerto | Musiche inedite di Niccolò Jommelli (reperimento e revisione dei testi musicali a cura di Luca Bacci)

Cappella Musicale Santa Cecilia della Cattedrale di Lucca | Coro voci bianche della Cappella Musicale Santa Cecilia e del Teatro del Giglio | Orchestra da Camera “Luigi Boccherini”

| Luca Bacci, direttore

Sagra Musicale Lucchese

venerdì 6 luglio

Lucca | Giardino Botanico |ore 21.15

L’Opera Buffa nel 700 (1). Brani estratti da famose opere e operette del ‘700

FLAM Federazione Lucchese Associazioni Musicali

martedì 10 luglio

Lucca | Cattedrale di San Martino | ore 18

Concerto Spagna: La letteratura organistica dal rinascimento al XX secolo

Esteban Elizondo, organo

FLAM Federazione Lucchese Associazioni Musicali

Venerdì 20 luglio

Lucca | Cattedrale di San Martino | ore 18

Concerto | musiche di Lübeck, Bach, Ropartz, Vierne

Jean Christophe Geyser, organo

FLAM Federazione Lucchese Associazioni Musicali

venerdì 27 luglio

Lucca | Cattedrale di San Martino | ore 21.15

Concerto Notte d’organo | musiche di Bach e altri

Organisti diversi | a cura di Enrico Barsanti

FLAM Federazione Lucchese Associazioni Musicali

sabato 28 luglio

Bagni di Lucca | Casinò, Salone | ore 21

Concerto per il premio Adolfo Betti | Esibizione del Quartetto d’Archi vincitore del Festival Virtuoso& Belcanto | Programma che includerà brani settecenteschi

Animando – Centro di promozione musicale

domenica 29 luglio

Lucca | Cattedrale di San Martino | ore 18

Concerto | musiche di Bach, Schumann, Wagner, Franck, Widor

Christoph Kuhlmann, organo

FLAM Federazione Lucchese Associazioni Musicali

mercoledì 1 agosto

Lucca | Cattedrale di San Martino | ore 18

Concerto | musiche di Bach, Krebs, Schnizer e altri

Franz Günthner, organo

FLAM Federazione Lucchese Associazioni Musicali

martedì 21 agosto

Lucca | Giardino Botanico |ore 21.15

L’Opera Buffa nel ‘700 (2). Brani estratti da famose opere e operette del ‘700

FLAM Federazione Lucchese Associazioni Musicali

mercoledì 22 agosto

Lucca | Cattedrale di San Martino | ore 18

Concerto | musiche di Bach, Händel, Stamm

Hans-Andrè Stamm, organo

FLAM Federazione Lucchese Associazioni Musicali

mercoledì 29 agosto

Lucca | Cattedrale di San Martino | ore 18

Concerto | musiche di Bach, Franck, Gade

Inge Beck, organo

FLAM Federazione Lucchese Associazioni Musicali

dal 3 al 30 settembre

Open Gold. Nel programma molti appuntamenti dedicati alla musica del Settecento, tra questi musiche di Mozart e Stamitz. All’interno di Open Gold si colloca anche la terza edizione del Festival Boccherini (organizzata dall’ISSM “L. Boccherini” in collaborazione con il Centro studi Luigi Boccherini)

Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini

venerdì 7 settembre

Lucca | Palazzo Pfanner |ore 21

Concerto Wolfgang Amadeus Mozart, I quartetti per flauto e archi

Solisti dell’Associazione “Orchestra da Camera Luigi Boccherini”

FLAM Federazione Lucchese Associazioni Musicali

domenica 16 settembre

Lucca | Cattedrale di San Martino | ore 18

Concerto per la Festa di Santa Croce | Stabat Mater, musiche di Pergolesi e Boccherini

FLAM Federazione Lucchese Associazioni Musicali

giovedì 20 settembre

Lucca | Chiesa Parrocchiale di S. Donato | ore 21

Concerto |Musiche per organo del ‘700 a Lucca e in Toscana | Brani inediti di Francesco Gambogi (1713-1781), Antonio Micheli (1723-post 1781), Marco Santucci (1762-1843) e altri

Giulia Biagetti, organo (Organo Crudeli, 1795)

FLAM Federazione Lucchese Associazioni Musicali

sabato 22 settembre

Lucca | Chiesa di San Michele in Foro | ore 17.30

Concerto per San Michele | Te Deum di Domenico Puccini

Polifonica Lucchese | Egisto Matteucci, direttore

Associazione Musicale Lucchese

venerdì 28 settembre

Lucca | Chiesa di S. Caterina |ore 18

Conferenza “P. Longhi tra musica cultura e società nel ‘700”

(La pittura che suona. II ciclo di dialoghi tra musica ed arte)

a cura del Concentus Lucensis, Francesca Mascolo, Daniele Poli, Mauro Lovi

FLAM Federazione Lucchese Associazioni Musicali

venerdì 5 ottobre

Lucca | Chiesa di S. Caterina | ore 18

Conferenza-Concerto “Marco Santucci, un musicista da riscoprire”

a cura di Mauro Mazzoni e Giulia Biagetti

FLAM Federazione Lucchese Associazioni Musicali

domenica 7 ottobre

Lucca | Chiesa di S. Maria Dei Servi| ore 21

Concerto | musiche di Barsanti, d’Ambrosio

Christian Sebastianutto e Laura Bortolotto, violini

Ensemble Nuove Assonanze | Alan Freiles Magnatta, direttore

Introduzione al concerto a cura di Gianluca La Villa

Animando – Centro di promozione musicale

22-26 ottobre

Lucca | Casermetta San Colombano | dalle ore 9 alle ore 13

Giocando con i testi musicali. Mostra-laboratorio rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo grado, alla scoperta delle fonti musicali manoscritte e a stampa

Centro studi Luigi Boccherini

2-4 novembre

Lucca | Casermetta San Colombano | dalle ore 9 alle ore 18

POP700. Mostra sulla musica del Settecento nell’immaginario pop contemporaneo (dagli spot pubblicitari al cinema, dai fumetti ai cartoni animati)

Centro studi Luigi Boccherini