La mountain bike enduro sbarca in Versilia grazie a Toscana Tracks

CAMAIORE – Domenica 25 Piazza XXIX Maggio a Camaiore si trasformerà in un vero e proprio villaggio sportivo per la partenza e l’arrivo della gara di MTB Enduro 5° Round EWT, ultima tappa del campionato toscano ligure, aperta a tutte le categorie, E-Bike incluse. Saranno ammessi anche i giovani della categoria Baby da 8 a 12 anni, esordienti e allievi con una formula speciale a loro dedicata. È la prima volta che questa disciplina, grazie alla passione e all’impegno dell’associazione Toscana Tracks, arriva in provincia di Lucca. Si tratta di una sorta di rally a pedali con trasferimenti e gare a tempo prevalentemente in discesa e su sterrato fuori strada.

In tutti i casi si parte da Piazza XXIX Maggio con i trasferimenti delle mountain bike e degli atleti per arrivare in collina, tre i percorsi interamente segnalati e rimessi a lucido per l’occasione: il primo Meto-Fate con percorso che attraverserà il Bike Park “Buca delle Fate”, il secondo lo storico Monte Moneta e per concludere in bellezza il terzo “Tono”. Importante anche la ricaduta turista della manifestazione: “tra le sessioni di prova e il week-end di gara per un mese sono arrivati atleti da tutta Italia – commenta Mauro Salvetti, Presidente Toscana Tracks ASD – siamo soddisfatti di aver dato un contributo alla promozione delle eccellenze naturalistiche del nostro territorio.”

Già da sabato 24 sarà possibile effettuare le iscrizioni presso il Bar Caffè La Stella in piazza XXIX Maggio a Camaiore dalle 14,30 alle 18 e ci si potrà iscrivere anche domenica dalle 7,30 alle 9. Le iscrizioni possono essere effettuate anche on-line sul sito: www.verticalbikeparkportovenere.it o sul sito MySDAM. Un ringraziamento particolare ai sostenitori di questa nuova avventura di Toscana Tracks: Green Planet Bike, Dedo Larini, Suncar, Larini&Team, Larini X Car, Northwave, Mydoping, Baldaccini winexpert.it, falegnameria Bertagna, Bar La Stella, Centro Sportivo La Verdina.