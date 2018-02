La Misericordia di Santa Gemma celebra la Madonna di Lourdes

CAPANNORI – La Misericordia S. Gemma celebrerà domenica 11 febbraio 2018, la 26ª Giornata Mondiale del Malato nel 160° anniversario delle Apparizioni della Madonna a Lourdes.

Parteciperanno a questa manifestazione anche le altre Misericordie amiche della zona, i gruppi Donatori di Sangue Fratres del territorio, e le Associazioni A.V.O. e A.V.U.L.S.

Le celebrazioni si svolgeranno presso la Parrocchia di Gragnano,

E’ previsto un primo momento di accoglienza di malati e anziani alle ore 09.30 – 09.45 alla Chiesa Parrocchiale di Gragnano e a tal proposito il Gruppo Volontari della Misericordia S. Gemma, si rende disponibile per il loro trasporto.

Alle 10.00 inizia la recita del Rosario con un piccolo pellegrinaggio al Santuario di Belvedere.

Alle ore 10.30 Don Emilio Citti Parroco di Gragnano e San Martino in Colle, presiederà la Celebrazione Eucaristica ed impartirà al termine la Benedizione Eucaristica per ogni ammalato, proprio nella memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes.

Al termine della funzione religiosa si terrà la benedizione di un nuovo automezzo, un’ambulanza attrezzata per le emergenze 118, che andrà ad integrare il nostro autoparco.

A conclusione di tutto ci sarà un fraterno momento di condivisione e rinfresco.

Siete tutti invitati a partecipare per unirci nella preghiera ai tanti fratelli e sorelle che vivono in situazioni di malattia e solitudine.