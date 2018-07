La Misericordia di Camaiore adotta i torrenti e si occupo di vigilare e presidiare i corsi d’acqua

CAMAIORE – Aumentano il presidio e la vigilanza per i corsi d’acqua delle frazioni collinari di Camaiore, grazie al nuovo accordo stretto tra il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e la Misericordia di Camaiore che ha adottato una serie di torrenti. L’adozione riguarda alcuni brevi tratti iniziali degli affluenti principali del fiume Camaiore su cui il Consorzio pianifica gli interventi di taglio della vegetazione con cadenza biennale. In quei punti i torrenti sono piccoli e non presentano particolare problema per il deflusso dell’acqua, trovandosi in quota e avendo una pendenza pronunciata. Così, nella stagione in cui il Consorzio non interviene, la vigilanza viene raddoppiata, grazie all’impegno assunto dal gruppo di volontari della Misericordia che pattuglieranno i canali in stretto contatto con gli uffici tecnici del Consorzio.

«Grazie alla collaborazione con la Misericordia di Camaiore, riusciremo ad avere un quadro completo dello stato in cui si trovano i corsi d’acqua durante la stagione in cui non facciamo manutenzione – spiega il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi – con la possibilità di programmare interventi straordinari in caso di necessità».

L’impegno da parte dell’associazione è infatti quello di consegnare a fine estate una descrizione dettagliata corredata da immagini, delle condizioni in cui si trovano i torrenti, una sorta di fotografia attuale dello stato delle cose, in modo che i tecnici del Consorzio possano valutare la situazione e pianificare eventuali interventi mirati prima dell’autunno, stagione delle piogge.

I canali in osservazione quest’anno sono dieci e riguardano le frazioni di Pedona, Nocchi, Prado, Metato e Casoli. Il prossimo anno l’elenco dei canali da monitorare cambierà in base alla nuova pianificazione delle manutenzioni dell’ufficio tecnico del Consorzio.