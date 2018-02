La Misericordia di Borgo a Mozzano ha rinnovato le cariche: ecco gli eletti

BORGO A MOZZANO – Si sono svolte domenica 11 febbraio le elezioni per il rinnovo di metà membri del Magistrato, il consiglio di amministrazione della Confraternita. Il Magistrato è composto di 20 membri eletti, che durano in carica quattro anni e vengono rinnovati per metà ogni due anni. Alla tornata elettorale hanno partecipato 402 soci che hanno votato presso la sede di Borgo a Mozzano e presso la sede di Fabbriche di Vallico (sezione Val di Turrite).

Sono risultati eletti: Gabriele Brunini (308 voti), Giuliana Giusti (211 voti), Maria Lotti (204 voti), Pierluigi Barsanti (194 voti), Anna Bravi (175 voti), Alfonsino Marchi (173 voti), Matteo Poletti (134 voti), Anna Maria Dini (130 voti), Sergio Togneri (124 voti), Claudio Vergamini (121 voti). Primo dei non eletti Livio Valenti con 116 voti.

Adesso dovranno essere definite le cariche per il prossimo biennio con un’apposita riunione tra i 10 eletti, gli altri 10 componenti del Magistrato e i membri di diritto.

Il Governatore in carica, Gabriele Brunini, che aveva annunciato la sua intenzione di non ricandidarsi ha rilasciato la presente dichiarazione: «Avevo manifestato ai volontari la mia intenzione di non ripresentarmi alle elezioni per il rinnovo del Magistrato. Ma di fronte alle tante sollecitazioni ricevute da soci, volontari e dipendenti non mi sono potuto sottrarre dal continuare il mio impegno in Misericordia. La mia uscita, era giustificata da problemi personali, necessità di un salutare ricambio ed anche dalla necessità di miglioramenti organizzativi che non sempre tutti comprendono, ma avrebbe determinato che altre figure di spicco della Confraternita non si sarebbero ricandidate. In un momento complesso come l’attuale, ciò avrebbe messo in difficoltà una associazione come la Misericordia di Borgo a Mozzano che svolge un grande lavoro sul territorio, vede la partecipazione attiva di tanti volontari e dà lavoro ad oltre 50 dipendenti, presenti soprattutto nella struttura del Centro Accoglienza Anziani. I risultati della votazione – conclude Brunini – testimoniano che il corpo sociale della Misericordia ha premiato non solo il sottoscritto, ma anche altri consiglieri uscenti present nella lista, come la segretaria Giuliana Giusti, l’Amministratore Pierluigi Barsanti, Alfonsino Marchi e Matteo Poletti. L’ingresso di cinque nuovi consiglieri contribuirà, sicuramente, ad un rilancio dell’attività del Magistrato, dando priorità assoluta ad un maggiore coinvolgimento del volontariato nella gestione delle tanti attività istituzionali. A tutti gli elettori va il mio sentito ringraziamento per la confermata fiducia».