Bindocci: “presentata richiesta consiglio Straordinario e Lunedì iniziativa M5S nella piana”

LUCCA – Proprio ieri sera ho presentato alla presidenza del Consiglio Comunale la richiesta di un consiglio Comunale Straordinario, richiesta che è stata condivisa con tutti i consiglieri di opposizione presenti, era infatti suffragata da undici firme su dodici consiglieri (manca solo la adesione di Martinelli che era assente per malattia), segno di quanto questo problema sia sentito.

Infatti una delle paure più grosse per un cittadino già oberato di tasse, balzelli e tariffe abnormi, è quello di diventare, proprio quando è più debole, un paziente vittima della burocrazia e delle inefficienze, cosa che accade spesso quando incappa nella necessità di dover ricorrere alle cure della sanità Toscana.

Sono noti gli episodi degli appuntamenti dati a molti mesi di distanza anche per patologie gravi, spesso anche con la complicazione dover essere visitato o di fare analisi a centinaia di chilometri, un paziente itinerante insomma, un pacco il cui tempo non vale molto.

Negli ospedali poi solo i sacrifici del personale consentono di dare alla degenza un volto umano, e questo nonostante turnazioni, orari, e carichi di lavoro abnormi, questa è la conseguenza di scelte politiche regionali sbagliate, che devono essere ripensate. Nel frattempo con convenzioni o di fatto si privilegia la sanità privata.

Da queste problematiche nasce la necessità che il Comune a Lucca assuma un ruolo di primo piano per affrontare la cosa e rendere l’ospedale -a partire dal pronto soccorso – in grado di accogliere i Lucchesi che devono andarci – anche se ad oggi non ha risolto nemmeno la questione del parcheggio.

Sempre su questa materia come Movimento 5 Stelle si è organizzato un momento di approfondimento per Lunedì prossimo con un confronto con le associazioni e i comitati sanità, con una ispezione presso l’ospedale San Luca e successivamente un dibattito pubblico che si svolgerà a Capannori presso la sala in Piazza Aldo Moro.

All’iniziativa parteciperanno oltre ai candidati del Movimento 5Stelle alle prossime elezioni politiche, i consiglieri regionali Gabriele Bianchi e Andrea Quartini, il parlamentare Luigi Gaetti ed il portavoce del Comune di Lucca.

Sulla sanità una vera emergenza locale. Inefficienze e campo di Marte.

Noi avevamo chiesto che il campo di Marte avesse una destinazione sanitaria, invece abbiamo letto preoccupanti articoli a stampa che riportano le dichiarazioni di fine anno del Sindaco circa l’impossibilità di seguire il masterplan previsto per l’area del Campo di Marte che la sua amministrazione aveva annunciato e fortemente sostenuto. Piano che il sindaco aveva mantenuto nelle sue competenze dirette.

Noi non appoggiamo la visione del suddetto masterplan, ma è drammatico sapere che dopo mesi ed anni di discussione, tutto il progetto è fermo, che si parla di uno spezzatino di interventi non ben coordinati ed estemporanei, che si sono spese ingenti somme per chiedere consulenze tipo quella della Sinloc, tutto ciò ci lascia perplessi e ci spinge a chiedere doverosi approfondimenti ed una complessiva ridiscussione sul tema.

Discussione aperta, visto che anche varie Associazioni, Comitati e Movimenti del territorio lucchese, hanno dato a suo tempo il loro contributo di idee sul destino di detta area e sulla sanità lucchese. Altro punto allarmante è Il nuovo ospedale S.Luca che nasce da aspetti procedurali ed ambientali contraddittori, tanto che tra regolamenti urbanistici, verbali di variazione del Piano strutturale e altro, abbiamo profili di dissesto idrogeologico presenti sul territorio di edificazione e sulle aree limitrofe.

Per quanto riguarda l’aspetto economico e finanziario, il nuovo Ospedale, si identifica in un processo in Projet Financing che, all’inizio indicava un costo di 84,7 milioni di euro, per arrivare ad una definitiva spesa di 160 milioni di euro con la copertura del privato di soli 45 milioni di euro. A questo si aggiungano costi di esercizio esplosi letteralmente tanto che la corte dei conti , lo scorso anno, stimava che tra investimenti (110 milioni di euro) e canoni (310 milioni di euro) si arriverà ad un costo complessivo di 420 milioni di euro. A questo si unisce la querelle della mancanza o insufficienza dei posti letto nata da una impostazione errata della Regione Toscana in difformità della legge Balduzzi.

Oramai è noto, con dati ripetuti in più sedi, che vi sono circa 100 posti letto in meno rispetto al necessario, questo con un impoverimento delle strutture territoriali che, invece dovevano servire da “filtro” alle degenze, ma data l’insufficienza non riescono a filtrare alcunché. Siamo ormai in situazioni che mettono in discussione il mancato rispetto dell’articolo 32 della Costituzione Italiana e non escludiamo che sia possibile il ricorso alla magistratura di merito.

Spesso e volentieri chi si reca al servizio Cup, magari per chiedere visite specialistiche, si sente dire che le liste sono bloccate, sono chiuse, che in un secondo momento, alla riapertura delle stesse, si dovrà recare nuovamente al Cup per fissare la prenotazione. Altre volte, se sono aperte, ci viene prospettata la visita a Barga o Castelnuovo, nonostante che magari il richiedente abbia 80 anni e difficoltà a raggiungere sedi così disagiate.

Questo il quadro reale, facilmente riscontrabile con semplici telefonate conoscitive al Cup Aziendale, ma anche dalle numerose lamentele presentate dai cittadini. Ricordiamo che chiudere le prenotazioni (fenomeno delle così dette liste di attesa bloccate), è una pratica vietata dalla Legge nazionale n. 266/2005. In materia di personale in Toscana, vi sono, secondo il riordino del sistema sanitario Regionale, circa 1800 esuberi e, quindi nella nostra ASL circa 250-300 dipendenti che nei prossimi anni saranno “allontanati” e mai sostituiti con la conseguenza diretta di limitazione o chiusura di servizi sanitari al cittadino.

Adesso anche ordine dei medici, delegati sindacali e sempre più cittadini si chiedono dove sono i benefici dell’immaginifica “intensità di Cura” voluta dal presidente regionale. Che dire poi delle dichiarazioni, di oltre un anno fa, del risk manager aziendale: “ E’ smentito dai fatti che il modello del nuovo ospedale comporti più rischi per i pazienti”. Per non sentirsi chiamare gufi, è sufficiente leggere le cronache locali della stampa lucchese.

Quel Sistema Sanitario che ci invidiavano all’estero è oggi gettano all’ortiche, perché dalla corsa al risparmio – che passa sempre sulla pelle dei cittadini – si vuol far credere che le cose migliorino: non è stato così, non sarà così.

Massimiliano Bindocci

(M5S Lucca)