La magia della danza di Eleonora Abbagnato emoziona il Teatro del Giglio nell’evento finale di Lucca Classica [Foto]

LUCCA – In un’epoca ipertecnologica, nella quale tutto sembra ruotare attorno a un mondo sempre meno reale e sempre più virtuale, esistono dei piccoli-grandi baluardi dove tocchi con mano che l’emozione non è qualcosa di astratto, ma qualcosa che si trasmette in modo astratto.

Questi ‘baluardi’ sono tutti afferenti (o quasi) al mondo artistico e, tra le varie forme di arte, la danza rappresenta senz’altro uno dei ‘baluardi’ che maggiormente ti fa toccare con mano come l’emozione possa parlare una lingua universale.

La musica sicuramente ha un potere analogo. Ma nella danza si va ancora oltre.

Oggi siamo abituati ad avere ‘la pappa pronta’: film che spiegano attraverso le immagini – sempre più realistiche grazie alle nuove tecnologie – quello che si deve provare di fronte a una data situazione.

Ma quando un ballerino o una ballerina sono là sul palco e ‘raccontano’ solo con il loro corpo, con i loro movimenti, una storia si innesca la magia che fa entrare in un mondo fatto di sensazioni di cui forse troppo spesso dimentichiamo l’esistenza.

Dall’inizio alla fine. Su uno scarno palco, senza scenografica. Gesti. Corpi che si muovono a tempo di una musica che può essere classica, conosciuta o anche richiamare le avanguardie del primo Novecento. E solo con il movimento ‘parlano’ più e meglio che se recitassero, cantassero o si muovessero in un complesso scenario.

Ed emozionano, fanno sorridere, fanno commuovere. Solo con un gesto, uno sguardo, un passo di danza.

E’ questa la magia che si è materializzata ieri sera sul palco del Teatro del Giglio, nell’ambito di Lucca Classica. L’evento finale infatti era affidato a Eleonora Abbagnato e ai danzatori del Teatro dell’Opera di Roma (di cui l’Abbagnato è direttrice).

Va da sé che quella magia è sicuramente legata ai nomi che hanno calcato il palco: non si può restare indifferenti di fronte alla bravura dell’étoile che riesce a passare con disinvoltura dalla danza più classica, a coreografie decisamente moderne se non addirittura contemporanee. E, con lei, una serie di ballerine e ballerini di primissimo rilievo.

A vedere Eleonora Abbagnato sul palco si comprende perché il titolo di ‘étoile’: con la sua presenza, la sua grazia e il suo talento riesce realmente a illuminare il palco. Brilla di luce propria. E riesce a trasmettere quella luminosità anche a chi la guarda. Ma questo era preventivabile, parlando di questa artista che, nonostante la giovane età, ha già al suo attivo moltissimi riconoscimenti.

Lucca Classica, quindi, chiude la sua terza edizione con un evento che davvero passerà alla storia per la città di Lucca – sempre abbastanza avara per quanto concerne la danza di qualità -, ma anche questa serata altro non è che la conferma di una manifestazione in visibile crescita e che riesce a rendere la città veramente un ‘laboratorio musicale’, dove in ogni dove si possono trovare concerti ed esibizioni, tutti di altissima qualità. Simone Soldati, ‘anima’ della manifestazione, dopo aver ringraziato tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa edizione, ha dato l’appuntamento al prossimo anno, quando Lucca Classica si svolgerà dal 2 al 5 maggio.