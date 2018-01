La maggioranza abbandona l’aula di Palazzo Santini: ‘No a consigli straordinari non motivati’

LUCCA – Consiglio comunale ‘avvelenato‘ quello che si è celebrato questa sera (martedì 16) a Palazzo Santini. La maggioranza, infatti, ha detto ‘no‘ a nuovi consigli straordinari e lo ha fatto lasciando l’aula.

«I gruppi di opposizione stanno facendo ricorso allo strumento del consiglio comunale straordianario in maniera senza dubbio non consona a quella che è la finalità di questo strumento» hanno dichiarato all’unisono i capigruppo della maggioranza, Renato Bonturi (Pd), Daniele Bianucci (Sinistra con Tambellini) e Claudio Cantini (Lucca Civica).

E hanno sottolineato che in sei mesi di consiliatura, sono già stati effettuati tre consigli comunali straordinari: uno sulla sicurezza, uno sulla Rsa di Monte San Quirico e uno sulla moratoria per le nuove attività di somministrazione in centro storico, a cui si aggiunge quello richiesto su Gesam e sulla gara del gas.

«Come maggioranza riteniamo che il consiglio comunale straordinario – dicono i tre capigruppo – sia l’organo sovrano di governo della città, il luogo dove si assumono le decisioni importanti per la collettività e il territorio, in un confronto dialettico fra gruppi di consiglieri eletti direttamente dai cittadini. Riteniamo che questo luogo, che rappresenta la forma più alta di partecipazione democratica alla vita pubblica locale, debba restare ciò che è ed è sempre stato e che non debba invece essere trasformato in una sorta di passerella politica per la ricerca d visibilità a tutti i costi, come le opposizioni tentano di fare».

Cantini, Bonturi e Bianucci sottolineano quindi che tutti i consiglieri comunali, a prescindere dalla loro appartenenza politica, non hanno solo il diritto, ma anche il dovere, di «assumere tutte le informazioni utili all’espletamento della loro funzione e, per fare questo, possono accedere a ogni documento che riguarda la vita amministrativa del Comune, per conoscere i temi, approfondire gli argomenti, in modo da dare il proprio contributo in maniera costruttiva, ogni secondo il proprio ruolo».

«Il consiglio comunale straordinario sulle moratorie – dicono – di questa sera è emblematico: è stato chiesto con uno ‘scarabocchio’: due righe scritte in fretta e furia dal consigliere Bindocci, quindi senza alcun ordine del giorno o documento dal quale si capisca perché si chieda la riunione dell’assise su un tema di cui si è già discusso nella seduta dello scorso 7 novembre».

E puntano il dito sui costi per la collettività dei consigli comunali che «in media, costa oltre 2mila euro, fra gettoni di presenza dei consiglieri, straordinari pagati ai dipendenti del Comune che prestano servizio e utenze (luce, riscaldamento): poco male – affermano – questo è in fondo il costo della democrazia rappresentativa. Noi però riteniamo che questo costo debba avere una sua giustificazione e, proprio per il rispetto che abbiamo nei confronti dell’assemblea cittadina e dei cittadini stessi, ci dissociamo da questo modo di agire».

E per questa ragione: «Dichiariamo – concludono i capigruppo – che d’ora in avanti, a fronte di ennesimi consigli straordinari richiesti dall’opposizione, valuteremo di volta in volta l’opportunità di garantire il numero legale a Palazzo Santini. E questo a seconda della modalità con cui essi verranno richiesti e motivati, dall’effettivo grado di istruzione e approfondimento della pratica proposta, dalla reale straordinarietà e urgenza dell’argomento da trattare».