La loro specialitÃ  erano i colpi nei centri commerciali: arrestati dalla polizia

LUCCA – Si erano specializzati nei colpi ai centri commerciali e ai supermercati, ma sono finiti in manette, grazie alle indagini della Squadra mobile di Lucca, guidata dalla dottoressa Silvia Cascino.

Si tratta di due uomini, un bolognese, Antonio Tavalazzi, nato nel 1974 e un barese, Mario Miani, del 1964 che per gli investigatori avevano colpito in varie città del nord Italia. La polizia, infatti, non esclude che i due siano gli autori di numerosi furti che sono stati effettuati con questa modalità in altri centri commerciali della grande distribuzione e che si trovano nel nord.

LA TECNICA – I due malviventi, stando a quanto appurato dagli investigatori, riuscivano a mettere le mani sul denaro che – appositamente impacchettato – passava dalla cassa dell’esercizio commerciale alla cassaforte per mezzo di un sistema pneumatico.

Un’operazione non semplice che riuscivano ad attuare grazie a un taglio, realizzato con un seghetto sul tubo e che, immediatamente dopo, veniva nuovamente sigillato con del nastro isolante, in modo che non si attivasse il sistema di allarme. Successivamente, usavano la fiamma ossidrica per risaldare un punteruolo da introdurre nel tubo e, al passaggio del plico contenente i soldi, aprivano il tubo e prendevano il pacchetto. Il punteruolo serviva proprio a segnalare loro l’arrivo dei soldi.

Una volta messe le mani sul bottino, i due si allontanavo, avendo comunque l’accortezza di non farsi riprendere dalle telecamere di sicurezza.

L’ARRESTO – Il colpo di ieri sera però non è andato bene: i due, come da prassi, si sono recati in un centro commerciale di Lucca, dove si sono finti clienti. Ma, anche grazie alla collaborazione del servizio di sicurezza del centro commerciale, i due sono finiti in manette. La polizia, infatti, li aveva già individuati per un colpo avvenuto l’8 maggio, quando avevano portato via solo 100 euro, ma che era servito agli investigatori per identificarli grazie all’auto usata per allontanarsi dal posto.

Poi, ieri sera, sono tornati in azione per quello che doveva essere un colpo di ben altra entità: l’auto però è stata notata dagli addetti alla sicurezza mentre entrava nel parcheggio sotterraneo del supermercato e immediatamente è stata avvisata la polizia. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della Terza Sezione della Mobile di Lucca che hanno fatto scattare le manette ai polsi dei due malviventi nel parcheggio esterno, rendendo in questo modo vano ogni tentativo di fuga.

Al momento della perquisizione dell’auto, la polizia ha trovato gli attrezzi che erano serviti a eseguire il furto secondo le modalità a loro consuete, nonché i 2mila 500 euro che avevano appena ‘prelevato’ dal tubo pneumatico e che i due hanno cercato di nascondere nelle concitate fasi che hanno preceduto il loro arresto.