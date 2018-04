La Libertas Femminile sfilerà al Porta Elisa prima del match tra Lucchese e Arzachena per festeggiare i propri successi

LUCCA – Archiviati i festeggiamenti in casa Libertas Femminile si torna a giocare. La prima squadra che disputa il campionato di Serie C sarà impegnata domenica alle 16 in trasferta a Rignano sull’Arno dove affronterà la Vigor nell’ultima giornata del campionato. Ferme le ragazze del team Juniores, che giocheranno sabato prossimo a Firenze in Coppa Toscana contro la Fiorentina Women, vincitrice del campionato. Saranno invece regolarmente in campo domenica a San Vito alle 11 le Giovanissime che affronteranno il Pontedera nella prima giornata di Coppa Toscana. Chiudono il quadro le Pulcine che dovranno vedersela domenica mattina a Ghivizzano contro il Valle del Serchio. Intanto però le ragazze rossonere sabato prima del match della Lucchese sfileranno in campo per festeggiare gli importanti risultati.

“Sabato – ha commentato Elena Bruno – saremo al Porta Elisa per assistere al match tra la Lucchese e l’Arzachena e prima dell’inizio della gara con le nostre ragazze faremo il giro del campo per condividere con tutti i tifosi rossoneri i nostri successi. Tornando al calcio giocato, domenica giocheremo l’ultima giornata del campionato con la prima squadra, mentre con le Giovanissime se la dovranno vedere contro il Pontedera. Le nostre piccole invece andranno a fare visita al Valle del Serchio. Saranno tre appuntamenti importanti dove vogliamo assolutamente fare del nostro meglio per cercare di portare a casa un risultato positivo. Voglio infine ringraziare tutte le persone che mercoledì sera hanno partecipato alla nostra festa, perché se abbiamo ottenuto questi importanti risultati è anche merito di loro”.