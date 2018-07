La Libertas Femminile pronta per la nuova stagione con importanti novità

LUCCA – Il via libera dalla Covisod è arrivato, adesso manca solo l’ufficialità che è attesa a giorni. La prima squadra della Libertas Femminile parteciperà al campionato di Serie C Nazionale. Grande soddisfazione per la compagine femminile dell’As Lucchese che dopo la domanda di ripescaggio ha così ottenuto il via libera per partecipare a questo importante torneo. La società del presidente Luca Pugliesi inoltre prenderà parte anche ai campioanti Juniores interregionale, Giovanissime U15 regionale, U12 femminile regionale, pulcine provinciali e piccole amiche provinciali. Vestiranno la maglia rossonera quasi settanta ragazze un numero importante che naturlamente è destinato a crescere. Tanti i movimenti in entrata, soprattutto per la prima squadra che sarà costruita con il giusto mix di ragazze con esperienza che faranno da traino con le più giovani. Non mancheranno le novità anche nello staff tecnico e dirigenziale, anche se naturalmente il punto fermo rimane l’esperienza di Elena Bruno che sarà supportata da persone di esterma competenza.

<<Siamo molto contenti – ha commentato il presidente Pugliesi – dell’iscrizione al campionato di Serie C Nazionale, per noi questo è motivo di grande soddisfazione. A breve ci incontreremo anche con l’As Lucchese per coordinarci per la nuova stagione e siamo felici che finalmente si inizi a parlare di calcio, tralasciando tutte le polemiche. Il nostro obbiettivo è quello di far crescere il mondo del calcio femminile lucchese. A breve svelermo i nomi delle nuove ragazze che vestiranno la maglia rossonera. Il nostro obbiettivo è quello di fare un campionato tranquillo, conquistando la salvezza il prima possibile. Per quanto riguarda gli altri campionati cercheremo di bissare i successi ottenuti lo scorso anno, cercando sempre di migliorarci. Vogliamo portare il nome di Lucca e della Pantera più in alto possibile>>.