La Libertas Femminile è stata inserita nel girone C della Serie C Nazionale

LUCCA – Finalmente è arrivata la notizia uffciale del ripescaggio per meriti sportivi della Libertas Femminile nel campionato nazionale di Serie C. La formazione in rosa della Lucchese è stata inserita nel girone C assieme a Sassari Torres, San Marino, Riccione, Jesina, Pontedera, Bologna, Forlì, Imolese, S. Paolo, Perugia e il Real Bellante.

Un vero e proprio girone di ferro. Ancora da decidere la data d’inizio del campionato anche se con ogni probabilità dovrebbe partire domenica 7 ottobre o in alternativa il weekend successivo. La Libertas inizierà la propria preparazione domenica 26 agosto quando salirà a Gramolazzo per restare in alta Garfagnana fino al 29. Una volta tornate a Lucca le ragazze di mister Elena Bruno proseguiranno gli allenamenti sul campo dell’Acquedotto. Intanto la stagione uffiale prenderà il via con Coppa Italia, dove le lucchesi sono state inserite nel girone a tre con con La Spezia e Pontedera. Prima gara domenica 9 settembre sul campo delle liguri, ritorno il 16 o il 23 a Lucca contro il Pontedera.