La Libertas Femminile di nuovo in campo. Juniores e Giovanissime impegnate rispettivamente con Florentia e Empoli Ladies

LUCCA – Nonostante un’ottima prestazione le ragazze del team Giovanissime, non sono riuscite a conquistare la Coppa Toscana. Le rossonere di mister Filippo Del Carlo hanno infatti perso per 2 a 0 contro l’Empoli Ladies. Una sconfitta immeritata arrivata al termine di una grande partita ben giocata soprattutto dal portiere Greta Mariani, ma anche dal resto del gruppo, che ha visto l’inserimento anche delle “piccole” Alice Cadoni e Iris Galo. Sabato pomeriggio intanto scenderanno in campo alle 18 le ragazze del team Juniores che affronteranno in Coppa Toscana la Florentia all’impianto sportivo Val di Rose di Sesto Fiorentino. Domenica alle 11 invece nuovo scontro delle Giovanissime contro l’Empoli Ladies al campo di Massa Macianaia per la prima gara delle fasi nazionali. Ancora da decidere la gara di recupero delle Pulcine del match contro il Castelnuovo.

“Siamo molto contenti – ha commentato Elena Bruno – di essere riusciti a dimostrare che assieme ad una società di serie A come l’Empoli Ladies, al vertice regionale in questa categoria ci siamo anche noi. Nella passata stagione avevamo vinto noi il campionato e loro la Coppa Toscana. Quest’anno invece ci siamo giocati il torneo fino all’ultima giornata per posizioni di vertice a la finale di Coppa Toscana. Domenica Giovanissime inizieranno le fase nazionali e dovranno vedersela ancora una volta contro l’Empoli in casa e mi auguro che sia l’occasione giusta per una bella rivincita. Voglio fare i complimenti a tutte le ragazze per la bellissima partita giocata e all’Empoli per la vittoria ottenuta”.