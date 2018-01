La grande lirica a Villa Bertelli con il grande Ivon Avon Rivas

FORTE DEI MARMI – Sabato 20 gennaio, alle ore 18:00, si terrà a Villa Bertelli il recital del grande tenore emergente Ivan Ayon Rivas.

Un’occasione davvero unica, non è facile nell’agenda di Rivas trovare una data libera. Il tenore peruviano, appena 25enne, è molto richiesto da teatri e sale internazionali, a conferma di una folgorante carriera.

Ivan Ayon ha studiato canto lirico sotto la guida della maestra M. Eloisa Aguirre presso il Conservatorio Nazionale del Perú. Si è perfezionato con J. Diego Florez, E. Palacio, V. Scalera, M. Colaccichi e L. Alva. Attualmente studia sotto la guida del baritono Roberto Servile. A novembre 2014 ha debuttato a Ludwigshafen (Germania) con l’Orchestra Filarmonica della Scala di Milano, nel concerto di Juan Diego Florez, diretto dal m° Fabio Luisi. Nel novembre 2015 ha vinto la III edizione del Concorso Internazionale “Premio Etta Limiti”.

Ha cantato il ruolo di Gaspar ne La Favorite alla Fenice di Venezia e nella Francesca da Rimini di Mercadante al festival di Martina Franca, La Bohème al Teatro Regio di Torino, La Traviata a Reggio Emilia, Modena, Como, Bergamo, Brescia, Pavia, La Bohème a Venezia, Un giorno di regno a Martina Franca, Falstaff a Torino e in dicembre un concerto Omaggio a Pavarotti alla Royal Opera Hause di Muscat. Tra i prossimi impegni: I Lombardi alla 1° Crociata a Torino- Traviata al Macerata Festival e Rigoletto all’opera di Firenze, di nuovo Boheme a Roma e Rigoletto a Parigi.

Il tenore a Villa Berteli sarà accompagnato al pianoforte del maestro Giovanni Giannini con la partecipazione del soprano Magdalena Gallo, in un repertorio che condurrà il pubblico tra le arie più famose della grande Opera.

Continua così il percorso di avvicinamento alla lirica voluto dal presidente della Fondazione Villa Bertelli, Ermindo Tucci, che sottolinea: “E’ una grande gioia per me avvicinare il pubblico di Forte dei Marmi a questi grandi talenti. Il ricordo dello spettacolo di sabato, sono certo, sarà un tesoro che s’impreziosirà nel tempo, quando inevitabilmente la fama arriderà questi grandi artisti, allora per gli spettatori sarà ulteriore motivo di felicità averli ascoltati da pochi passi.

Per chi volesse vivere un pomeriggio immerso totalmente nella bellezza del mondo dell’opera si ricorda che è possibile inoltre visitare, al primo piano della Villa, la mostra ad ingresso libero “Vestire l’opera”: costumi, immagini e filmati provenienti direttamente dalla preziosa collezione del Festival Puccini.

I biglietti del concerto, dal costo di € 10,00 sono in prevendita presso: Villa Bertelli – Via mazzini 180 – tel.0584/787251 e presso Ufficio Informazioni Turistiche – Via Spinetti 44 – tel 0584/280292. Fino ad esaurimento posti.