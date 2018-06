‘La forma dell’acqua’ dà il via all’Estate Cinema di Villa Bottini

LUCCA – Prende il via giovedì sera la 37° edizione di EstatecinemA, la rassegna estiva di cinema che torna ancora una volta nel parco di Villa Bottini, con ingresso da via del fosso. La manifestazione si articolerà per oltre due mesi fino al 5 settembre, cambiando ogni giorno il film in programmazione. Alle 21.30 di giovedì 28 giugno il via con “La forma dell’acqua”, vincitore del premio Oscar come miglior film, miglior regia, miglior colonna sonora e miglior scenografia. Ambientato nell’America del 1963, durante la Guerra Fredda, una appassionante storia d’amore sullo sfondo di un laboratorio governativo di massima sicurezza. La vita di due addette in forza nella ricerca viene stravolta quando scoprono un esperimento Top Secret. La programmazione vede nel weekend altri due titoli molto attesi e di grande successo quali “Ella John” (sabato 1 luglio), di Paolo Virzì con due mostri sacri del cinema quali Donald Sutherland e Hellen Mirren, e “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” (domenica 2 luglio), che ha visto premiare l’interpretazione di Francis McDormand con l’Oscar per miglior attrice. Apertura della biglietteria ogni sera alle ore 20.30. Info e dettagli su www.luccacinema.it e social facebook e instagram Luccacinema.