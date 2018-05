La Fondazione accetta le dimissioni di Taddeo. Veronesi direttore artistico ad interim

VIAREGGIO – Secca dichiarazione da parte del Festival Pucciniano che, con poche parole, accetta le dimissioni del direttore artistico Angelo Taddeo.

«La Fondazione Festival Pucciniano prende atto della decisione irrevocabile di interrompere il rapporto di consulenza del Direttore Artistico Angelo Taddeo, prorogato di recente contestualmente alla pubblicazione del bando per la selezione di un nuovo direttore artistico. La Fondazione ringrazia Angelo Taddeo per il lavoro svolto e per la preparazione e firma delle stagioni 2016 e 2017 e per il contributo per la Stagione 2018 ormai alle porte. Assume ad interim il ruolo di direttore artistico, il Presidente della Fondazione Alberto Veronesi in attesa dell’espletamento della procedura in corso».