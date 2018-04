La ‘domenica perfetta’ del Bama

LUCCA – “Just a perfect day”. Così iniziava il capolavoro cantato di Lou Reed. Sì, proprio una giornata perfetta. Quella ci voleva per permettere al Bama di salvarsi con una giornata di anticipo. Diciamo che sarebbe stata super-perfetta se Agliana, in bilico fino alla fine, avesse perso in casa contro San Giovanni Valdarno. Vincendo l’ultima in casa del già retrocesso Pontedera sarebbe potuto scapparci anche un playoff. Ma va bene così. Sarebbe stato troppo da chiedere alla provvidenza dopo le vagonate incredibili di sfortuna piovute in casa rosablu. Ed anche in questo match, affrontato già senza Ghiaré e Bini Enabulele, “madame sfiga” ha provato a rovinare la festa del Bama. Dopo un inizio dove la tensione altopascese va via un tanto al kg cade male Presentazi, dopo appena 3′: ricaduta sulla caviglia già infortunata. L’ala lombarda si accascia a alto della panchina urlando dal dolore. Intervengono le sapienti mani del fisioterapista Franco Mandroni per immobilizzarlo e per tentare un nuovo utilizzo. Siamo sul 4-9. Il Bama però stringe i denti. Entra Lorenzi e piazza la tripla del -2 (7-9) e Cappa quella del sorpasso (10-9). E’ Rossi però a bucare la zona 3-2 altopascese per il 17-19 al primo fischio. Si iscrive a referto anche il giovane Azzolini (prezioso) nel secondo quarto , Orsini colpisce in percussione Valdisieve domina rimbalzo offensivo Cherici appena entrato segna da 8 metri e dopo dalla media sulla sirena: siamo sul 21-28. Coach Giuntoli, coadiuvato da Marco Pistolesi, sceglie di calare la “double-trouble zone” ideata da Stefano Tommei. E’ la mossa che gira il match. Occhini, seguito a centro area non ha sbocchi, viene colto in due infrazioni di passi. Il Bama accorcia. Presentazi riprova a rendersi utile alla causa e claudicante piazza una tripla in uscita dai blocchi (28-31), poi Fiorindi replica dall’arco per l’impatto (31-31). L’inerzia cambia padrone e si va sul 39-34 all’intervallo con Orsini in campo aperto.Ripresa e Valdisieve si rifà sotto (39-38) ma Presentazi converte un 2+1, mentre Fiorindi e Meucci vanno al ferro. Ancora Presentazi dall’arco dal il +9 (49-40)e Meucci il +11 dalla lunetta (51-40). Coccia accorcia ma Presentazi é caldo e converte una tripla allo scadere per il +12 (54-42). Sembra la fuga decisiva ma Valdisieve é squadra di qualità e carattere. Sale in cattedra Mariotti ed in un amen i baincoverdi tornanto in scia al terzo fischio (56-52). E’ ancora Cherici da distanza siderale a dare il – 1 (58-57) ma prima Lorenzi, poi Orsini segnano punti preziosi dalla lunetta (62-57). Orsini allunga ancora dai 6,75 (65-57), Cherici risponde ma Cappa segna un jump carpiato per il 67-59. Arriva la notizia che Agliana ha vinto e che un succcesso rosablu significherebbe salvezza. Gli altopascesi si aggrappano al match con le ultime energie, gettandosi su qualsivoglia pallone. E’ un superbo Meucci (7 su 10 da 2 punti e 5 su 5 ai liberi) a segnare i canestri della sicurezza e a mettere in frigo match e salvezza. Inizia il tripudio rosablu.