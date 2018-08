La Diva Anna Oxa sul palco della Versiliana per l’unica data toscana del suo tour “Voce Sorgente”

PIETRASANTA – Dopo il successo dei primi due concerti accolti da un pubblico entusiasta Anna Oxa, icona della storia della musica italiana sarà in concerto alla 39° edizione del Festival La Versiliana firmata dal direttore artistico Massimiliano Simoni con l’unica data toscana del suo nuovo tour. Voce unica ed inconfondibile, artista poliedrica e assolutamente trend setter, Anna Oxa porterà infatti nel suggestivo Teatro all’aperto della Versiliana il suo “Voce Sorgente” sabato 4 agosto alle 21.30, un concerto da non perdere che raccoglie i suoi brani più celebri, riarrangiati con l’ utilizzo anche di strumenti non troppo usuali su un palco pop come flauto e violoncello. 90 minuti di musica con una scaletta sempre mutevole per consentire ai fans di godere sempre nuove emozioni in musica. ( biglietti da 35 a 58 euro Info 0584 265757)

«Uno spettacolo irripetibile, lo spettacolo dell’acqua, lo spettacolo della voce che non passa due volte nello stesso canto… L’artista sale sul palco non provenendo se non da se stessa, seguendo il percorso naturale della necessità del canto. Come un pugno di terra per un solo seme, un solo seme per un solo germoglio, così l’artista ha un solo canto per una sola canzone e un solo spettacolo per una sola serata. Le canzoni non sono repertorio, sono urgenza sorgiva. Come se prima non ci fossero mai state né più ci saranno dopo che sono scorse. Non c’è impostazione, l’artista si disimposta, ossia inizia da zero: l’unico vero, autentico inizio, l’inizio del canto, il primo movimento del canto appena sorto. Una sorgente purezza, appunto. E il canto crea il qui ed ora, il luogo e il tempo. Crea smarrimenti e decisioni dell’acqua, del canto, pendenze, dislivelli e cambi di direzione…anche ostacoli che affronta per procedere, anse e mulinelli e salti e rapide e cascate. Ed anche il corso, ampio e disteso. E tutto nasce da una goccia, da una nota d’acqua…».

La produzione artistica dello spettacolo è di Oxarte con la direzione (artistica) di Anna Oxa. Produzione tecnica del concerto in tutta Italia è di Dimensione Eventi e Ventidieci. La tappa alla Versiliana è organizzata in collaborazione con LEG.

BIGLIETTI : I biglietti per il concerto di Anna Oxa sono in vendita alla biglietteria del Festival La Versiliana ( viale Morin , 16 – Marina di Pietrasanta ) aperta tutti i giorni con orario 10.00-13.00 e 17.00-22.30 e in tutti i punti vendita Ticketone. Prezzi da 35 a 58 euro. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it