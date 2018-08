La denuncia di Forza Italia Viareggio: “Il Parco intervenga a tutela del territorio”

VIAREGGIO – Materassi, vecchi arredi da giardino, ombrelli, residui di potature e sacchi neri pieni di plastica e chissà cos’altro: questo è il “panorama” che, da almeno due settimane, accoglie chi percorre via Cimarosa a Torre del Lago Puccini, nel tratto sterrato che corre lungo lago.

“Questa segnalazione è solo una delle tante che i nostri concittadini inviano ogni giorno, non solo a noi – spiega il coordinamento comunale di Forza Italia – ma soprattutto alle istituzioni del nostro territorio. Ci rivolgiamo, nello specifico, al Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, visto che siamo in un’area sotto sua tutela: si attivi, l’Ente ambientale, in collaborazione con le altre realtà pubbliche interessate, per dare l’input necessario a risolvere questo problema. Che non è solo pessimo segnale estetico ma un’abitudine pericolosa per l’ambiente”.

“Serve la mano ferma della pubblica amministrazione e di tutti gli enti che hanno competenza sul nostro territorio – aggiunge Elisabetta Ramacciotti, esponente torrelaghese del coordinamento comunale – le spiagge, le pinete e tutte le aree naturali del paese non sono lì per diventare discariche a servizio del primo che passa. Facciamone anche solo – si fa per dire – una questione di sanità pubblica, ma chi può intervenire, intervenga, anche a livello preventivo, con azioni decise verso i trasgressori”.

Forza Italia

Coordinamento comunale