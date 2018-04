La Cluster presenta la Primavera 2018: parola chiave “contemporaneità”

LUCCA – E’ stata presentata nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca la Stagione di Primavera 2018 della Cluster, con un programma d’eccezione che guarda alla contemporaneità e alla sinergia sempre più forte con le importanti realtà artistiche del territorio, senza tralasciare uno scambio interculturale con l’estero.

Preseti il dirigente della Fondazione BML Giuseppe Bartelloni, la dirigente scolastica del Liceo Musicale “Passaglia” Maria Pia Mencacci, il direttore della Scuola Sinfonia Massimo Salotti, della Jam Academy Giampiero Morici e del gruppo di teatro Fuoricentro Angelo Biondi, oltre al Direttivo della Cluster presieduto da Francesco Cipriano.

<<Una sinergia di realtà locali, che fa onore alla musica, attraverso un’associazione di giovani compositori sui quali la Fondazione BML ha sempre creduto>> ha introdotto Bartelloni. <<Da rilevare anche – ha precisato Cipriano – l’internazionalità degli cambi musicali con numerose nazioni dell’Europa, Asia, America e Giappone, esportando con successo il nuovo linguaggio dei giovani compositori lucchesi. Un’attività sostenuta sempre dalla Fondazione BML, con prospettive di espansione di grande rilievo culturale>>.

<<Di manifestazioni musicali a Lucca ce ne sono tante ma questa parla di noi, della nostra contemporaneità – afferma Renzo Cresti, docente di Storia della musica presso il Conservatorio di Lucca -. Quello della Cluster è un cartellone in cui noi uomini del 2018 ci specchiamo e non mancano nemmeno l’aspetto della riflessione e occasioni di confronto e approfondimento>>.

Sull’importanza della contemporaneità legata alla musica classica e non solo intervengono anche Giampiero Morici, ribadendo l’impegno e la partnership di lunga durata con Cluster rispetto anche all’impronta della scuola di musica Jam, e Maria Pia Mencacci, sottolineando come sia importante anche per i ragazzi del liceo musicale interagire e toccare con mano situazioni presenti e concrete, perché il rischio spesso è quello di pensare che un certo tipo di musica appartenga al passato, ai grandi che però ormai non sono più in vita, ma vengono studiati e riproposti: <<Aprire la scuola alle realtà culturali e artistiche musicali, far sì che entrino all’interno della scuola e allo stesso tempo far uscire gli studenti dalle mura del chiostro. Bisogna far capire ai ragazzi che c’è una realtà viva>>.

<<Il miracolo più grande di questo festival è che stiamo parlando della ricerca di un linguaggio, perché offrire musica è anche un modo per mettere a nudo>> afferma Massimo Salotti di Sinfonia, espressività che è fondamentale tanto nella musica quanto in altre forme artistiche come la danza e il teatro portati al pubblico da Fuoricentro.

Si alla contemporaneità ma anche “giovani” è una delle parole chiave di questa manifestazione. Tra i compositori che saranno protagonisti del cartellone 2018 anche Stefano Teani, già volto noto nella nostra città per successi e collaborazioni importanti in ambito pianistico e di composizione, che presenta una sua opera dal titolo “S’è desta”, un’allegoria tutta da scoprire frutto di un’importante esperienza di condivisione con maestri importanti e giovani artisti provenienti da tutto il mondo.

La Stagione di Primavera 2018 della Cluster si presenta con dodici appuntamenti che prenderanno il via sabato 21 aprile alle ore 19 nell’Oratorio di San Giuseppe del Duomo di Lucca per un totale di sei week end fino alla fine di maggio. Alla ribalta l’Aurora Ensemble ( flauto, chitarra , pianoforte) proposto dalla SIMC (Società Italiana di Musica Contemporanea), attivando un rapporto di collaborazione che vedrà il prossimo autunno l’esibizione a Milano dell’Etymos Ensemble ( Ensemble in residence della Cluster ), con brani dei soci Cluster. Da ricordare inoltre, tra le collaborazioni, quelle con La Fondazione Puccini, il Conservatorio di La Spezia e l’Istituto P. Mascagni di Livorno.

Da evidenziare infine l’appuntamento del 5 maggio al Teatro di San Girolamo (ore 17), inserito nel Lucca Classica Festival, attivando un’altra prestigiosa collborazione. Saranno proposte in prima assoluta due opere da camera composte dai giovani soci Cluster Stefano Teani e Andrea Benedetti, frutto del Corso Internazionale di composizione per opera lirica italiana “Giacomo Puccini”, tenuto il luglio scorso da Girolamo Deraco (direttore artistico della Cluster) e da altri illustri docenti. Da rilevare che il corso è già stato ripetuto due volte in Messico , con prenotazioni per i prossimi mesi dal Paraguay, Albania e Ungheria.

Tutti gli appuntamenti della Cluster sono a ingresso libero.