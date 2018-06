La Cittadella del Carnevale ospiterà l’innovativo appuntamento secondo la formula “Speed date dinner”

VIAREGGIO – “Eat and Meet – una cena per creare sinergie”. Questo il titolo della interessante e innovativa iniziativa presentata stamani, lunedì 11 giugno, e promossa dal gruppo provinciale dei Giovani Imprenditori Confcommercio, in collaborazione con la Fondazione Carnevale e il Comune di Viareggio, in programma all’ interno dell’ hangar n° 8 della Cittadella del Carnevale la sera di venerdì 22 giugno dalle ore 19:30.

Nella sostanza, si tratta di una cena informale sviluppata secondo la inconsueta formula dello “Speed date dinner”: in pratica, alla fine di ogni portata tutti i commensali saranno invitati a cambiare il posto in cui saranno seduti e a spostarsi in un altro tavolo. L’obiettivo è quello di permettere a tutti i presenti di conoscere dunque il maggior numero di persone possibile e di gettare così le basi per nuove sinergie professionali e nuovi potenziali business.

La serata, che vede come main sponsor Enegan, Generali Assicurazioni di Gargano e Meciani e Lucar Tm è aperta a imprenditori e professionisti di ogni età, associati a Confcommercio e non e vedrà la presenza di Pietro Angelini, general manager di “Navigo Toscana” che racconterà ai presenti la sua esperienza professionale.

Per le persone già associate a Confcommercio la cena avrà un costo di 40 euro a testa, per i non associati ed eventuali accompagnatori invece di 45 euro.

Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 21 Giugno ed è possibile ricevere ulteriori informazioni, rivolgendosi alla segreteria del gruppo Giovani Imprenditori