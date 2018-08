La Cisl lancia l’allarme per i biglietti del trasporto pubblico, troppo difficili da trovare

VERSILIA – Biglietterie più rare – e quando ci sono alcune aprono dopo la partenza delle prime corse – e biglietti più cari a bordo: 1.50 il biglietto urbano acquistato a terra, 2.50 lo stesso biglietto acquistato a bordo. Una combinazione poco gradita agli utenti dei mezzi pubblici, e oltretutto con scarsissimi vantaggi per gli autisti. Sulla questione interviene Nicola Da San Martino, segretario provinciale Fit Cisl.

«Le aziende di trasporto hanno modificato nel corso degli ultimi anni le modalità di approvvigionamento dei titoli di viaggio nelle rivendite dislocate sul territorio (tabacchini edicole ecc). Fino a pochi anni fa le singole rivendite erano dotate di un fondo cassa che veniva reintegrato periodicamente da un rappresentante dell’azienda che provvedeva a riscuotere e a consegnare i biglietti. Oggi – spiega Da San Martino, referente provinciale Fit Cisl – chi vuole vendere i biglietti, deve recarsi ai monopoli di stato e acquistarli anticipando il corrispettivo al netto dell’aggio. E’ facilmente comprensibile la differenza di chi aveva un valore di biglietti e poteva venderli anche in tempi medio lunghi e chi adesso deve metter fuori un capitale di cui potrebbe rientrare in possesso anche dopo alcuni mesi senza considerare che si sono persi i posti di lavoro di chi aveva il compito di rifornire le rivendite. Va ricordato che il biglietto acquistato a bordo ha un prezzo maggiorato con una percentuale variabile ad esempio un biglietto urbano a Lucca acquistato in biglietteria costa 1 euro e 50 a bordo 2 euro e 50. Questo sicuramente è stato un primo passo. Alcuni esercizi commerciali, come a Seravezza e a Castelnuovo Garfagnana, erano stati dotati di una emettitrice che stampava i biglietti, oggi anche questa possibilità ė venuta meno. A Firenze presso il capolinea non esiste una biglietteria rendendo di fatto impossibile dotarsi di biglietto prima di salire a bordo. Le emettitrici automatiche che erano state installate a Lucca Viareggio e Pietrasanta sono state rimosse».

Ancora peggio a Lucca e Viareggio dove le biglietterie aprono rispettivamente alle 6 e alle 7 «ci sono corse che la mattina partono prima di tali orari rendendo impossibile l’acquisto del biglietto il giorno stesso della partenza e costringe i passeggeri poco previdenti ad acquistarli a bordo a prezzo maggiorato», dice il sindacalista Cisl.

«Detto tutto questo la domanda sorge spontanea – sottolinea Da San Martino – : si tratta di una situazione di disagio che non è stata presa in considerazione? Era così oneroso per le aziende continuare a rifornire capillarmente il territorio o ci sono altre ragioni che hanno dettato questa scelta? La lotta all’evasione dovrebbe passare dal rendere il più agevole possibile l’acquisto del titolo di viaggio così come previsto dalla legge regionale, senza però gravare sulle tasche dei cittadini».

Gli autisti, intanto, si vedono aumentare le incombenze: «La maggiorazione applicata al costo dei biglietti viene incassata dalle aziende che poi solo in parte versano agli autisti che oltre a guidare hanno anche il compito della vendita dei biglietti a bordo – aggiunge Da San Martino – . Gli autisti si trovano gravati di una mansione che li espone a dei rischi per il fatto di dover gestire un “portafoglio”, sugli autobus non c’è la possibilità di verificare l’autenticità delle banconote ed il fatto che abbiano con sé dei denari li espone a possibili aggressioni, non per ultimo si possono creare motivi di distrazione che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza della guida. Non a caso una volta sugli autobus c’era la scritta “Non parlare al conducente”, ma si sa i tempi cambiano».