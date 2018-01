La Cgil della Versilia cambia la sede: venerdì l’inaugurazione con Susanna Camusso

VIAREGGIO – La Camera del Lavoro di Viareggio lascia la sede di piazza Manzoni e si trasferisce a pochi metri di distanza, nei locali dell’ex Viareggio Patrimonio, sull’angolo fra via San Francesco e via Battisti.

Venerdì 12 gennaio alle 17 l’inaugurazione, alla presenza della segretaria generale nazionale della Cgil Susanna Camusso.

Il 15 e il 16 gennaio saranno sospesi tutti i servizi per terminare il trasloco e la nuova sede sarà regolarmente aperta dal 17.

«A 117 anni dalla sua fondazione, una delle prime d’Italia, la Camera del Lavoro che è il punto di riferimento per tutta la Versilia – ha detto Rossano Rossi, segretario Cgil della provincia di Lucca – si rinnova nella forma mantenendo la sua tradizionale posizione centrale in città e nella tutela dei diritti di lavoratori e lavoratrici».

Rossi ha spiegato che i dati dimostrano che su circa 39mila iscritti alla Cgil in tutta la provincia di Lucca, la Versilia rappresenta il 40 per cento. «Commercio e servizi, lavoratori del marmo, metalmeccanici e pensionati – ha detto Rossi – sono i settori preminenti e in pratica un cittadino versiliese su 10 è iscritto alla Cgil. Sul territorio il quadro è di luci e ombre, con grandi potenzialità e una certa ripresa del mercato, soprattutto della nautica, ma che non si traducono in una maggiore e migliore occupazione che resta invece precaria, sommersa o semi sommersa, legata ad appalti e subappalti, scarsamente retribuita, perché si cerca sempre di tagliare sul costo del lavoro».

Il segretario provinciale ha sottolineato come la Cgil voglia continuare la storia che l’ha vista protagonista delle lotte per il lavoro, i diritti e una società più giusta durante il suo secolo e oltre di vita.

«Il trasloco – ha spiegato Fabrizio Simonetti, responsabile dell’organizzazione della Cgil provinciale – si è reso necessario a causa delle condizioni del vecchio immobile, non più adeguato ad accogliere le centinaia di persone che ogni giorno si rivolgono ai nostri servizi e ai nostri uffici sindacali. La nuova sede, anch’essa in affitto, ha l’ascensore e le caratteristiche di funzionalità e di accessibilità per tutti, compresi i disabili e ospiterà anche la sezione locale dell’Anpi».

Le attività resteranno le stesse «E anche l’ubicazione della sede – prosegue Simonetti – cambia di poco, ma miglioreranno notevolmente la modalità di erogazione dei servizi e la fruibilità da parte della cittadinanza, a partire dal Caaf che sarà organizzato tutto sul piano terra. Novità ci saranno presto sul fronte del lavoro atipico e precario, in termini di assistenza e informazione e su una migliore comunicazione con gli iscritti e verso l’esterno. Si chiude così un periodo che ha visto la Cgil alle prese con una serie di difficoltà interne e oggi ripartiamo con un nuovo slancio».

SERVIZI DELLA CGIL – Nella sede di Viareggio operano le principali categorie della Cgil: la FILCAMS (Federazione italiana lavoratori commercio, albergo, mensa e servizi), la FILCTEM (chimica, tessile, energia, manufatti), la FILLEA (per i lavoratori del legno, edili e affini), la FILT (trasporti), la FIOM (la Federazione degli operai e degli impiegati metallurgici), la FISAC (sindacato autonomo assicurazioni e credito), la FLAI (agroindustria), la FLC (lavoratori della conoscenza), la FP (Funzione Pubblica), l’SLC (lavoratori della comunicazione), lo SPI (sindacato pensionati italiani). E’ presente anche un Ufficio Vertenze del lavoro.

La sede eroga servizi di assistenza fiscale tramite il CAAF e di patronato con l’INCA (Istituto nazionale confederale di assistenza). Aderiscono alla Cgil anche il SUNIA (sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari) e la Federconsumatori.

Uffici distaccati si trovano a Torre del Lago in viale Marconi 134, a Massarosa in via IV Novembre 3, a Camaiore in via Vittorio Emanuele 178, a Pietrasanta in via Garibaldi 108, a Seravezza in via Campana 187.