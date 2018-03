“La casa del panda” in scena alla Tenuta Dello Scompiglio

LUCCA – Domenica 11 marzo, alle ore 15.30 e alle ore 17.00 nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno (Lucca), la Compagnia TPO presenta “La casa del panda”, un viaggio immaginario a passo di danza nelle storie, nella tradizione e nella cultura della Cina, basato su un’idea di Lizhu Ren.

Coreografia di Daniele Del Bandecca e Martina Gregori, direzione artistica di Francesco Gandi e Davide Venturini.

L’appuntamento – in coproduzione con Tong Production, Teatro Metastasio di Prato – fa parte della Rassegna Teatro Ragazzi Dello Scompiglio, che selezionando produzioni di compagnie nazionali e internazionali, si propone di tracciare una panoramica delle diverse scelte stilistiche che coesistono nel teatro per ragazzi contemporaneo.

Attraverso piacevoli giochi di gruppo, i danzatori conducono i piccoli spettatori sulle tracce di un Panda la cui “casa” è in una foresta grande quanto tutta la Cina.

Tra foreste di bambù, mostri, fuochi d’artificio e aquiloni, “La casa del panda” mostra in modo semplice e intuitivo come, nel pensiero cinese, gli elementi della natura siano in relazione tra di loro secondo un andamento circolare. È la teoria dei “Cinque Elementi” (WU XING), dove ciascun elemento si trasforma e genera il successivo: legno – fuoco – terra – metallo – acqua. I “Cinque Elementi” sono quindi la traccia seguita dai due danzatori per coinvolgere i bambini in un viaggio, nel tempo e nello spazio, attraverso la Cina e i suoi paesaggi fatti di natura, cultura antica, tradizioni, canzoni. Età consigliata: dai 4 anni