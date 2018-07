La carica del “Giurlani” a Torre del Lago: sfida di beach volley al bagno Andrea Doria

VIAREGGIO – Torna per il terzo anno consecutivo al bagno Andrea Doria di Torre del Lago Puccini il Mix Giurlani Summer Edition, il più grande torneo di beach volley misto 2×2 d’Italia. Sono quasi 200 i giocatori amatoriali provenienti dall’intera penisola che, nel fine settimana, si daranno battaglia sulla sabbia dello stabilimento di viale Europa, quartier generale dell’associazione Bad Players e sempre più capitale versiliese dello sport “on the beach”.

L’evento si ripropone nella collaudata formula a due fasi: la prima occuperà l’intera giornata di sabato e vedrà le 96 coppie iscritte affrontarsi in 24 gironi all’italiana, da 4 squadre ciascuno.

In base al punteggio acquisito sarà quindi stilata una classifica generale assoluta: le prime 32 coppie di questa graduatoria entreranno nel tabellone Gold, le successive 32 in quello Silver e le rimanenti nel Bronze. Tre tornei in uno, dunque, che entreranno nel vivo la domenica con scontri a eliminazione diretta, fino alla designazione delle sei squadre che si contenderanno i tre titoli in palio.

Soddisfatti gli organizzatori, che hanno confermato la nutritissima partecipazione delle ultime edizioni e che, anche quest’anno, vedono al loro fianco marchi di spicco come Giurlani Caffè, Mizuno e Radio Nostalgia (media partner della manifestazione). Grande energia anche nello staff dell’Andrea Doria, chiamato a una sorta di prova generale prima dell’attesissimo evento internazionale di beach tennis, l’ITF Città di Viareggio – Memorial Federico Paris, in programma dal 25 al 29 luglio sui campi dello stabilimento torrelaghese.