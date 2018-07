La Camera di Commercio mette a disposizione il test per il livello di digitalizzazione delle imprese

LUCCA – Le Micro e Piccole Medio Imprese possono testare gratuitamente, in maniera facile e veloce il proprio livello di digitalizzazione grazie allo strumento del self assessment – SELFI4.0 realizzato dai PID – Punto Impresa Digitale delle Camere di Commercio.

Grazie al test di autovalutazione le imprese possono analizzare lo stato di maturità digitale e la capacità di implementare tecnologie abilitanti ed innovazioni organizzative per modificare, rendendolo più efficace, il proprio modello di business. Le imprese possono accedere al test gratuito di autovalutazione disponibile online sul sito PID – Digital assessment, diagnosi che è alla base per la trasformazione tecnologica 4.0 delle imprese.

Per prepararsi all’impresa 4.0 e acquisire le conoscenze digitali di base per l’utilizzo consapevole e autonomo dei principali strumenti e piattaforme digitali e di comunicazione, quale e-mail, social network, piattaforme di comunicazione sincrona, lo sportello PID – Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Lucca ha organizzato il seminario Prepararsi all’impresa 4.0, in programma martedì 10 luglio alle ore 9:00 presso la sede camerale di Corte Campana a Lucca.

Ogni azienda trae la propria forza dalle persone che ne fanno parte, ma per reggere la concorrenza e gestire al meglio i cambiamenti, l’innovazione digitale è uno dei principali motori. Da qui si rende necessario introdurre e formare sul tema delle competenze digitali sia i piccoli imprenditori sia i loro stretti collaboratori su argomenti oramai imprescindibili per lo sviluppo del business. Attraverso la partecipazione al seminario si vuole garantire ai partecipanti l’acquisizione delle competenze di base utili per un utilizzo professionale e consapevole delle opportunità e delle aree di rischio (reputation), dei servizi disponibili on line.

L’evento rientra nel percorso seminariale promosso e organizzato dal PID – Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Lucca, lo sportello per la diffusione della cultura e della pratica del digitale nelle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici sul territorio.

La partecipazione al seminario è gratuita. Per informazioni e iscrizione: www.lu.camcom.it