“La Buona Novella”, un omaggio a Fabrizio De Andrè, in scena al Gran Teatro Giacomo Puccini

VIAREGGIO – “La Buona Novella”, ideato e diretto da David Riondino, di Fabrizio De André approda a Teatro, emozionante come fosse la prima volta, restituita dal talento di David Riondino.

Un omaggio teso ed emozionante ai testi e alla musica del “poeta” di Via del Campo.

Una tra le più significative e importanti raccolta di racconti in versi di Fabrizio De André, uscita nel 1970, rielaborata e interpretata per banda, due voci e coro. Parole e musica. Poesia recitata, cantata, suonata.

Con quasi cinquant’anni di vita alle spalle, senza dimostrarli. “Io, nel vedere quest’uomo che muore, madre, io provo dolore. Nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l’amore”. A queste parole de André affidava la propria poetica, la concezione di un Cristo fratello, che aveva incontrato nei Vangeli Apocrifi. E i testi rivelano subito tutta la propria attualità, l’urgenza e la forza, la bellezza, con istantanee di pura poesia capaci di raccontare la storia antica e moderna. Riondino riprende i testi di quell’album e crea uno spettacolo che tocca le corde del cuore, fondendo la sua corposa tonalità vocale a quella calda e roca della sorella Chiara. E da questi registri, quasi ricercando una consonanza filologica di timbri e cadenze con quelli di De Andrè, Riondino imbastisce la sua prova di cantante.

Ideato e diretto da David Riondino in collaborazione con Fabio Battistelli.

David Riondino voce solista, Chiara Riondino voce solista, Fabio Battistelli clarinetto

Accompagnati dal gruppo musicale KHORAKANE’

Con la straordinaria partecipazione della Coro Incontrocanto di Torre del Lago

BIGLIETTI

Posto unico non numerato : intero €16, ridotto (under 30, over 65 gruppi organizzati) €11 Prenota subito il tuo biglietto 0584 359322