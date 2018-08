La bellezza della musica di Bach a S.Ginese di Compito per il Francigena International Arts Festival

CAPANNORI – Le note di Johann Sebastian Bach risuoneranno in tutto il loro splendore a S.Ginese di Compito per il secondo appuntamento del Francigena International Arts Festival nel territorio del comune di Capannori, ottavo del cartellone generale che quest’anno ha visto nuovi arrivi come S.Stefano Magra e Radicofani.

A eseguirle sarà il Francigena Ensemble in collaborazione con il Cugnon Project, una partnership di altissima qualità che prosegue da anni e che propone il meglio di studenti e insegnanti che partecipano alle varie masterclass insieme agli artisti presenti alla manifestazione, con studenti e insegnanti prevalentemente provenienti dall’Olanda e guidati dal maestro Chris Duindam, che suona un Jacob Stainer del 1660.

Mercoledì 08 agosto 2018

S. GINESE DI COMPITO – CAPANNORI (LU) – chiesa di S. Ginese e S. Alessandro

I CONCERTI DI J. S. BACH

Sinfonia da Cantata BWV 42 “Am Abend aber desselbigen Sabbats”

Concerto per violino in d, BWV1052R

Concerto per due violini in d, BWV 1043

Concerto per tre violini in D,BWV1064R

Concerto per violino in E, BDWV 1042

FRANCIGENA ENSEMBLE

In collaborazione con Cugnon Project