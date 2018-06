“La bella estate”, a Capannori torna il cinema all’aperto

CAPANNORI – Due mesi di cinema all’aperto a Capannori con “La bella estate”. Dal 4 luglio al 23 agosto, ogni mercoledì, giovedì, venerdì e sabato alle ore 21.30 in Corte Mattaccio al Polo culturale Artémisia a Tassignano torna l’appuntamento con i successi della scorsa stagione. I film per le famiglie, i titoli italiani, le proiezioni per tutti e le pellicole internazionali più viste saranno protagonisti del cinema sotto le stelle promosso dal Comune di Capannori in collaborazione con Alfea cinematografica e Cinema Arsenale. Il venerdì, inoltre, sarà attivo “Tatacinema” il servizio gratuito per intrattenere i bambini con giochi e letture mentre i genitori guardano il film. Per accedervi sarà necessario prenotarsi entro le ore 19 alla biblioteca comunale che ha sede ad Artémisia (tel. 0583/936427).

“Un appuntamento, quello con il cinema all’aperto ad Artémisia, che si è ormai consolidato, come dimostra il successo successo riscontrato nelle passate edizioni – commenta la vice sindaca, Silvia Amadei -. Anche quest’anno, quindi metteremo al centro la qualità dei film proposti, con un programma vario e in grado di venire incontro ad un’ampia fetta di pubblico. Vogliamo che ‘La bella estate’ sia accessibile anche ai genitori; per questo abbiamo confermato il servizio Tatacinema che permette di far svolgere alle bambine e ai bambini attività ludiche e letture mentre i genitori guardano il film”.

Il programma di luglio del cinema all’aperto “La bella estate” (mercoledì: film per bambini; giovedì: cinema italiano; venerdì: film per tutti; sabato: cinema internazionale): mercoledì 4, Coco (di Lee Unkrich, Adrian Molina; USA, 109′ animazione), giovedì 5, Io sono tempesta di Daniele Luchetti con Marco Giallini, Elio Germano, Eleonora Danco; Italia, 97′ Commedia, venerdì 6, C’est la vie! Prendila come viene (di Eric Toledano, Olivier Nakache con Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve; Francia, 117′ commedia); sabato 7, The post (di Steven Spielberg con Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson; USA, 118′ biografico); mercoledì 11, Peter Rabbit (di Will Gluck; Australia, 93′ animazione); giovedì 12, Metti la nonna in freezer (di Giancarlo Fontana, Giuseppe Stasi con Fabio De Luigi, Miriam Leone, Lucia Ocone; Italia, 100′ commedia); venerdì 13, Il sole a mezzanotte – Midnight sun (di Scott Speer con Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle; USA, 91′ drammatico); sabato 14, Dogman (di Matteo Garrone con Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano; Italia, 120′ drammatico); mercoledì 18, E’ arrivato il broncio (di Andres Couturier; GB, 90 animazione); giovedì 19, Il tuttofare (di Valerio Attanasio con Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi, Elena Sofia Ricci; Italia, 96′ commedia); venerdì 20, Solo: a Star Wars story (di Ron Howard con Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke; USA, 135 fantascienza); sabato 21, Ella e John – The leisure seeker (di Paolo Virzì con Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay; Italia, 112′ drammatico); mercoledì 25, I primitivi (di Nick Park; GB/Francia, 89′ animazione); giovedì 26, A casa tutti bene (di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Pierfrancesco Favino; Italia, 105′ drammatico); venerdì 27, Wonder (di Stephen Chbosky con Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson; USA, 113′ drammatico); sabato 28, Tonya (di Craig Gillespie con Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney; USA, 121′ biografico).

Il programma di agosto è in fase di definizione.

Biglietti: 6 euro intero, 5 euro over 65 e soci Arsenale, 3 euro ridotto (bambini fino a 10 anni). Info 0583/936427, www.comune.capannori.lu.it