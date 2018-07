“La bella estate”: a Capannori dal 4 luglio al 23 agosto torna il cinema all’aperto

CAPANNORI – Dal 4 luglio al 23 agosto alle ore 21.30 in Corte Mattaccio al Polo culturale Artémisia a Tassignano torna l’appuntamento con i successi della stagione.

Due mesi di cinema all’aperto a Capannori con “La bella estate” (mercoledì: film per bambini; giovedì: cinema italiano; venerdì: film per tutti; sabato: cinema internazionale).

I film per le famiglie, i titoli italiani, le proiezioni per tutti e le pellicole internazionali più viste saranno protagonisti del cinema sotto le stelle promosso dal Comune di Capannori in collaborazione con Alfea cinematografica e Cinema Arsenale.

Il venerdì, inoltre, sarà attivo “Tatacinema” il servizio gratuito per intrattenere i bambini con giochi e letture mentre i genitori guardano il film. Per accedervi sarà necessario prenotarsi entro le ore 19 alla biblioteca comunale che ha sede ad Artémisia (tel. 0583/936427).

Orario: 21.30

Costi 6 euro intero – 5 over 65 e soci Arsenale – 3 euro ridotto (bambini fino a 10 anni)

Info 0583.936427

Mercoledì: film per bambini

Giovedì: cinema italiano

Venerdì: film per tutti

Sabato: cinema internazionale

MERCOLEDI’ 4

COCO di Lee Unkrich, Adrian Molina; USA, 109′ Animazione

Miguel è un ragazzino con un grande sogno, quello di diventare un musicista. Peccato che nella sua famiglia la musica sia bandita da generazioni, da quando la trisavola Imelda fu abbandonata dal marito chitarrista. Il giorno dei morti, però, stanco di sottostare a quel divieto, il dodicenne ruba una chitarra da una tomba e si ritrova a passare magicamente il ponte tra il mondo dei vivi e quello delle anime. Premio Oscar come miglior film d’animazione.

GIOVEDI’ 5

IO SONO TEMPESTA di Daniele Luchetti con Marco Giallini, Elio Germano, Eleonora Danco; Italia, 97′ Commedia

Il finanziere Numa Tempesta sta per avviare un grande progetto immobiliare in Kazakistan. Ma proprio al momento di chiudere le trattative con gli investitori internazionali i suoi avvocati lo informano che dovrà scontare una condanna per frode fiscale: non in carcere, che gli avvocati sono riusciti ad evitargli, ma prestando servizi sociali presso un centro di accoglienza. Daniele Luchetti dirige la parabola di un magnate della finanza interpretato da Marco Giallini.

VENERDI’ 6

C’EST LA VIE! – PRENDILA COME VIENE di Eric Toledano, Olivier Nakache con Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve; Francia, 117′ Commedia

Nulla è più importante per Pierre ed Héléna del giorno del proprio matrimonio! Presto però, il matrimonio “sobrio ed elegante” sfugge al controllo dell’inflessibile Max, navigato wedding planner, incapace questa volta di tenere a freno i vizi e le eccentricità dell’indisciplinata brigata. Una divertente commedia tra catastrofiche gaffes e imprevedibili eventi.

SABATO 7

THE POST di Steven Spielberg con Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson; USA, 118′ Biografico

Convinto che la guerra condotta in Vietnam dal suo Paese costituisca una sciagura per la democrazia, Daniel Ellsberg, economista e uomo del Pentagono, divulga nel 1971 una parte dei documenti di un rapporto segreto. Prima il New York Times e poi il Washington Post metteranno mano ai documenti grazie al coraggio di alcuni uomini. Un dramma politico firmato Steven Spielberg in cui spicca la coppia Meryl Streep-Tom Hanks.

MERCOLEDI’ 11

PETER RABBIT di Will Gluck; Australia, 93′ Animazione

Peter Rabbit e le sue sorelle riescono a vivere rubando gli ortaggi dal giardino del burbero signor McGregor. Quando McGregor viene meno, i conigli si illudono di poter finalmente mettere le zampe sul suo prezioso orto. Ma l’eredità finisce al nipote dell’anziano, un ragazzo di città che odia gli animali e che, con grande disappunto di Peter, fa subito breccia nel cuore della sua amica umana Bea, la vicina di casa.

GIOVEDI’ 12

METTI LA NONNA IN FREEZER di Giancarlo Fontana, Giuseppe Stasi con Fabio De Luigi, Miriam Leone, Lucia Ocone; Italia, 100′ Commedia

Claudia è una giovane restauratrice che da mesi ha completato un grosso lavoro per la Sovrintendenza ma la pubblica amministrazione non le paga quanto dovuto. L’unica entrata certa è la pensione della nonna Birgit, ma improvvisamente la donna muore e nella mente di Claudia si fa strada un insano proposito: surgelare il cadavere dell’anziana signora. Una commedia dal sound irriverente

VENERDI’ 13

IL SOLE A MEZZANOTTE – MIDNIGHT SUN di Scott Speer con Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle; USA, 91′ Drammatico

Katie ha diciassette anni, adora la musica e ama profondamente suo padre. Orfana di madre, è affetta da una patologia genetica che causa ipersensibilità alla luce del sole che la costringe in casa. Sotto alla sua finestra scorrazza Charlie, il ragazzo con lo skate che le ha rubato il cuore. Katie vorrebbe fuggire ma l’amore è come il sole, impossibile proteggersi. Un dolce teen-movie sul primo amore.

SABATO 14

DOGMAN di Matteo Garrone con Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano; Italia, 120′ Drammatico

Marcello ha due grandi amori, la figlia Alida, e i cani che accudisce nel suo negozio di toelettatura, in un degradato quartiere periferico. Un bullo locale, l’ex pugile Simone, intimidisce e umilia i negozianti del quartiere. Ma con Marcello, Simone ha un rapporto come quello dello squalo con il pesce pilota. Palma d’oro al Festival di Cannes per la Miglior interpretazione di Marcello Fonte.

MERCOLEDI’ 18

È ARRIVATO IL BRONCIO di Andres Couturier; GB, 90 Animazione

Il Broncio, il mago maldestro e arrabbiato che sparge grigiore e tristezza sul variopinto regno di Groovynham, non si è sempre chiamato così. Prima il suo nome era Sorriso, il suo umore era allegro e il suo cuore batteva per la bella Mary. Un re impaziente, però, l’ha imprigionato e ha esiliato lei in un’altra dimensione, quella terrena, per la precisione nella Londra degli anni Settanta.

GIOVEDI’ 19

IL TUTTOFARE di Valerio Attanasio con Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi, Elena Sofia Ricci; Italia, 96′ Commedia

Antonio Bonocore è un praticante legale che lavora, senza contratto e per 300 euro al mese, come assistente del professor Toti Bellastella, docente di Diritto penale. Per Bellastella fa di tutto, comprese la spesa. Ma ora, per fargli compiere il salto di qualità, Bellastella propone al giovane praticante un sacrificio troppo grande. Sergio Castellitto veste i panni di un irriverente Principe del Foro.

VENERDI’ 20

SOLO: A STAR WARS STORY di Ron Howard con Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke; USA, 135 Fantascienza

Tempi duri per la Galassia, forze oscure tramano nell’ombra e minacciano la Repubblica. Ian desidera pilotare una nave spaziale per sfuggire all’oppressione con Qi’ra, la ragazza che ama. Si arruola come pilota, guadagna il cognome e promette di tornare a prenderla. Seconda “Star Wars Story” che segna la nascita della mitica coppia Ian Solo – Chewbacca.

SABATO 21

ELLA & JOHN – THE LEISURE SEEKER di Paolo Virzì con Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay; Italia, 112′ Drammatico

The Leisure Seeker è il soprannome del vecchio camper con cui Ella e John Spencer andavano in vacanza coi figli negli anni ’70. Una mattina, per sfuggire ad un destino di cure mediche, la coppia sale a bordo di quel veicolo anacronistico per scaraventarsi giù per la Old Route 1, destinazione Key West. Paolo Virzì dirige Helen Mirren e Donald Sutherland, in un’opera divertente e al contempo commovente.

MERCOLEDI’ 25

I PRIMITIVI di Nick Park; GB/Francia, 89′ Animazione

Il giovane cavernicolo Dug vive nella foresta in armonia con la sua tribù, ancorata allo stile di vita elementare dell’Età della pietra, finché un gruppo di guerrieri già entrati pienamente nell’Età del bronzo caccia tutti i (relativamente più) primitivi nelle aride Badlands, sottraendo loro le terre più fertili. Ma Dug non si rassegna e si infiltra nel territorio del nemico, dove apprenderà che il gioco preferito nell’Età del bronzo è … il calcio.

GIOVEDI’ 26

A CASA TUTTI BENE di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Pierfrancesco Favino; Italia, 105′ Drammatico

Pietro e Alba festeggiano cinquant’anni d’amore. Dal loro matrimonio sono nati Carlo, Sara e Paolo, imbarcati con coniuge, prole, zie e cugine per un’isola del Sud. In quel luogo ameno, in cui Pietro e Alba hanno speso il loro tempo più bello, si riunisce una famiglia sull’orlo di una crisi di nervi. Un super cast per il ritorno a cinema di Gabriele Muccino.

VENERDI’ 27

WONDER di Stephen Chbosky con Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson; USA, 113′ Drammatico

Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora Halloween. Perché è l’unico giorno dell’anno in cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, Auggie ha subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. Una favola gentile per grandi e piccini.

SABATO 28

TONYA di Craig Gillespie con Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney; USA, 121′ Biografico

Tonya Harding non ha avuto un’infanzia facile e le cose non le sono andate meglio crescendo. Eppure, sebbene sofferente d’asma e forte fumatrice, è stata una grande pattinatrice. Ma uno scandalo extrasportivo è destinato a distruggerne per sempre l’immagine. Tra verità e ironia, il biopic di una donna dai due volti. Premio Oscar come miglior attrice non protagonista ad Allison Janney.